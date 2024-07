Skláři předvedli velmi povedenou první pětačtyřicetiminutovku. Byli aktivní, tlačili se před branku soupeře. Po půlhodině hry skóroval Filip Horský, nová posila Severočechů, která hrála na jaře v Liberci. Podíl brance teplického útočníka má Radosta, jenž byl u míče poslední před tím, než jej Horský poslal do vlašimské sítě. Radosta tři minuty před přestávkou zvýšil na rozdíl dvou gólů, když se mu povedla střela na zadní tyč. Po změně stran už gól nepadl, blíže ale měli domácí.

„Jsme spokojení, ale odehráli jsme dva různé poločasy. V tom druhém jsme byli více ztrátoví, hra se nám tolik nedařila, gólovky si vytvářela Vlašim. Na druhou stranu ale musím říct, že přístup měli všichni dobrý, stoprocentní. Máme za sebou dva týdny přípravy, polevovat nebudeme," slibuje asistent hlavního kouče Zdenka Frťaly Ondřej Prášil.

Co říká na gólovou potenci Matěje Radosty? „Za našeho působení dal v lize jen jeden gól, tak je moc dobře, že se teď prosazuje. Pomůže mu to v sebevědomí, věříme v to."

„Góly jsou ve finále takový bonus k té práci, co děláme. Většinou mi to tam padne po nějaké týmové akci, není to jen o mně. Ta střelecká forma se tedy odvíjí spíš od toho, jak pracujeme v zápase. Jsem ale rád, že mi to tam padá, pro sebevědomí před sezónou je to dobré," potvrzuje Radosta.

Další přípravný zápas odhrají Teplice v sobotu od 11 hodin v Modré proti německému Chemnitzeru FC.

Vlašim - Teplice 0:2 (0:2). Branky: 32. Horský, 42. Radosta. Sestava Teplic: 1. Poločas: Čechal – Radosta, Tsykalo, Kričfaluši, Švanda – Bílek, Havelka, Emmer – Horský, Vachoušek T., Zsigmond; 2. Poločas: Němeček – Harušťák, Mičevič, Audinis, Hora – Radosta, Trubač, Jukl, Bzura – Vachoušek T., Svatek