Kdo nahradí Daniela Filu, nejlepšího střelce minulé sezony? A jak bude v obraně zacelená díra po Štěpánu Chaloupkovi, jednom z nejtalentovanějších obránců sklářů za poslední roky? Oba odešli do pražské Slavie, místo nich Teplice, které v tomto týdnu odstartovaly přípravu na novou sezonu, hledají nové superstar.

Rozhovor s trenérem Zdenkem Frťalou | Video: Deník/František Bílek

Severočeši se konečně neplácali u dna prvoligové tabulky. V posledním ročníku nejvyšší fotbalové ligy měli pod oblíbeným trenérem Zdenkem Frťalou slušný výkonnostní progres, což se projevilo i na návštěvnosti, která se na Stínadlech výrazně zvedla.

Jenže vyleštění renomé žluto-modré značky s sebou nese i odliv hvězd. Objevy minulého ročníku jsou pryč, Frťala už má k dispozici muže, kteří se je pokusí nahradit. „Máme už téměř kompletní kádr, to jsme na začátku příprav nikdy neměli. Možná ještě jedno místečko si necháváme, kdyby někoho uvolnily jiné kluby," řekl v úterý sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek. „Jsem rád, že hráči, se kterými jsme se domluvili, tu jsou už teď. To, co jsme si naplánovali, se z devadesáti procent povedlo," doplnil ho Zdenko Frťala.

O Filovo místo se můžou ucházet například z Vlašimi se vrátivší Tadeáš Vachoušek nebo Filip Horský, slávista, jenž minulou sezonu strávil v Liberci. Zajímavé je také testování slovenského forvarda Kevina Zsigmonda, který dal v dresu ŠK 1923 Gabčíkovo ve čtvrté lize 28 branek. Produktivní byl i teprve devatenáctiletý Pavel Svatek, v patnácti jarních zápasech se za druholigové Táborsko trefil šestkrát.

„Měl jsem i pár jiných nabídek, ale na Teplicích mě zaujalo, že dávají šanci mladým hráčům. Inspirací je pro mě Filo, chtěl bych zažít to, co tu prožil on. Byl klíčový hráč, chtěl bych si vybudovat stejnou pozici, jako tu měl on. Kvalitu na to mám," prohlásil sebevědomě Horský ve svém prvním rozhovoru v útrobách Stínadel.

„Máme tu teď rozdílné typy útočníků. Uvidíme, jestli zhodnotí svůj potenciál. Ale třeba může chvíli trvat, než se prosadí. Fila také nebyl hned hvězdou," podotkl Štěpán Vachoušek

Leckoho napadne, proč skláři lovili až ve čtvrté nejvyšší soutěži, která není příliš kvalitní, navíc jim na udičce skončil fotbalista, který má už 26 let. „Zsigmond je gólový. Bude to o fyzičce, jak se dokáže srovnat s touto úrovní. Prošel si Slovanem Bratislava, kvalitu má. Podobnou cestu z nižší soutěže absolvoval kdysi Potočný," upozornil teplický sportovní ředitel na případ Romana Potočného, jehož si Teplice před devíti lety vyhlédly v tehdy divizních Brozanech.

Mimo hru je zatím senegalský svéráz Abdallah Gning, který je po operaci prasklého žaludečního vředu. „Už je v pořádku, ale zapojí se do přípravy až později, ještě musí absolvovat jedno vyšetření," sdělil Vachoušek.

Záplatou po Chaloupkovi by mohl být defenzivní speciál Laco Takács, jemuž během angažmá ve Slavii, Mladé Boleslavi a naposledy Baníku Ostrava komplikovala různá zranění. Nyní mu končí smlouva, žlutomodří se proto pustili do vyjednávání o přetáhnutí svého odchovance zpět pod Doubravku. „Hledali jsme zkušeného frajera, který by mohl být jedním z lídrů na hřišti i v kabině. Věřím, že se stane velkou osobností týmu," zavětřil Vachoušek.

„Nabral jsem zkušenosti, prožil jsem si úspěchy i neúspěchy. Potýkal jsem se s velkým počtem zranění, ale věřím, že už je to za mnou, koleno teď vypadá skvěle," vysypal ze sebe dobře naladěný Takács.

Zdroj: Deník/František Bílek

Zároveň jsou Tepličtí na nejlepší cestě získat na post levého wingbeka dvaadvacetiletého Jaroslava Harušťáka, kmenového hráče Baníku Ostrava, jenž svými výkony v dresu druholigového Prostějova přesvědčil trenéry a vedení sklářů k novému angažmá. Potřebuju se teď nahodit zpátky a užít si fotbal. Tedy to znám, Teplice pro mě byly v Čechách prioritou," okomentoval svůj comeback do teplického dresu Takács.

V neposlední řadě pak stojí za zmínku příchod teprve devatenáctiletého brankáře Matěje Čechala z pražské Sparty, který po odchodu legendy Tomáše Grigara do Ústí nad Labem doplní dvojici Ludha - Němeček.

Z béčka se do áčka posunul Jakub Emmer, z dorostu pak Jonáš Bzura a Jakub Port.

Tepličtí se svým fanouškům představí už v sobotu v Dubí - Pozorce, kdy od 10.30 hostí Viktorii Žižkov. Ve středu 26. června hrají ve Vlašimi (11), v sobotu 29. června v Opatovicích s Hradcem Králové (11) a v sobotu 6. července v Modré s německým Chemnitzerem (11). Na následném soustředění v Polsku se svěřenci Zdenka Frťaly střetnou s Wartou Poznaň a Lechem Poznaň.

Nový ligový ročník zahájí Tepličtí předposlední červencový víkend kvůli rekonstrukci stínadelského trávníku na hřišti jednoho ze soupeřů, o týden později by měli hrát první domácí zápas. „Zatím nechci mluvit o našich cílech. Každopádně nás čeká náročný ročník. Příprava může napovědět, ale na každý pád do sezony půjdeme s pokorou. Chceme se nadále prezentovat stylem a přístupem, který nás dovedl v minulé sezoně k úspěchu," uzavřel Frťala.