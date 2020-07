„V západní Evropě je zcela běžné, že většina klubů má své nadační fondy jejichž prostřednictvím se snaží pomáhat svému okolí,“ vysvětluje založení ředitel klubu Petr Hynek.

Podobně jak je to běžné v zahraničních klubech, tak také do Nadačního fondu FK Teplice budou pravidelně přispívat hráči A mužstva žlutomodrých.

„Reakce celé kabiny byla jednoznačná, chtějí se do těchto aktivit zapojit i touto formou a přispět na dobrou věc, čehož si moc vážíme,“ říká předseda správní rady nadačního fondu Martin Kovařík. Důležitou součástí získávání prostředků budou také dobročinné aukce, ta nejbližší přijde již za několik týdnů, kdy se bude dražit jubilejní červená sada dresů, která připomíná utkání na hřišti Borussie Dortmund.

Před rekonstrukcí hrací plochy chce klub také svým fanouškům nabídnout možnost zakoupit si drn ze stínadelského trávníku, symbolický poplatek bude rovněž putovat do fondu.