/ANALÝZA/ FK Teplice patřil na začátku sezony k příjemným překvapením soutěže. Všechny body vzal Plzni, o dva bodíky obral i Spartu se Slavií. Jenže poté se „skláři" potýkali s nevyrovnanými výkony a především s nízkou produktivitou. Nakonec z toho bylo desáté místo, na jaře se od nich čeká nejen bezproblémová záchrana, ale i potvrzení příslušnosti k mužstvům, které jsou na vzestupu.

Atmosféra na utkání Teplice - Slavia | Video: Deník/František Bílek

Parta kouče Zdenka Frťaly přes zimu neutrpěla žádnou dramatickou ztrátu, pryč šli hráči, kteří nepatřili do základní sestavy (Mucha, Dramé, Krsmanović, Sunzu). Kádr se naopak zkvalitnil příchodem ambiciózního brankáře Ludhy a nadějných obránců Kričfalušiho s Labíkem. Z tohoto pohledu by „žlutomodří" měli být silnější.

Jenže je čeká záludný los - doma hrají z prvních pěti zápasů hned čtyři! „Je to pro nás hodně zavazující. Start do soutěže je strašně důležitý pro celý klub," tvrdí teplický lodivod. Přidává se k němu i záložník Lukáš Mareček. „Bude to hlavně o nás a o tom, jak se připravíme na první zápas. Rádi bychom diváky do dalších duelů navnadili výhrou."

Cenný skalp

Jak probíhala zimní příprava? Teplice nejprve odjely do Krkonoš na kondiční soustředění, to herní absolvovaly v Turecku. V jeho závěru porazily 3:1 bulharského účastníka evropských pohárů Ludogorets Rozgrad. Svěřenci kouče Zdenka Frťaly podali velmi dobrý výkon, gólů mohli dát dvakrát tolik. Hlavně Senegalec Abdallah Gning měl spoustu střeleckých příležitostí. Dal dvě branky, což před startem jarní části FORTUNA:LIGY slibná vlaštovka. Na podzim totiž „Abu" gólově mlčel.

Start v neděli!

Fotbalové jaro Teplice zahájí v neděli, kdy od 15 hodin přivítají Zlín. Fanouškům bude opět k dispozici fanzóna, v jejímž rámci proběhne autogramiáda Štěpána Chaloupka a Filipa Havelky.

„Po dvou brankách by měl mít sebevědomí tak dobré, že by sólo na gólmana, které pak měl k dispozici, měl vyřešit jinak. Snad si ty góly nechává do ligy," věří Frťalův asistent Jan Rezek. Potěšil i slovenský brankář Richard Ludha, který chytil Bulharům penaltu. Týden před ligou pak Severočeši smetli v Blšanech 5:0 Duklu Praha. Znovu potěšila vysoká střelecká produktivita, ale pozor, Teplice daly pět branek až ve druhé půli, kdy druholigový soupeř prostřídal a herně odpadl. Nicméně osm vstřelených gólů v posledních dvou přípravných soubojích slibuje fanouškům více radosti z přesných zásahů než na podzim, kdy na Stínadlech slavili jen čtyři míče v síti soupeřů.

Kdo tým posílil?

„Skláři" do kádru tradičně příliš neinvestují, finančních prostředků totiž mají na přestupy pramálo. V zimě na Stínadla dorazil zmiňovaný Ludha, který by se měl pokusit vystrnadit z branky veterána Tomáše Grigara. Do středu obrany přišel ze Slavie mladíček Ondřej Kričfaluši (detaily kontraktu nejsou známy), jenž by mohl v létě zacelit díru po odcházejícím Štěpánovi Chaloupkovi, jehož přesun do Edenu se dohodl už v zimě. Ze Slavie Severočechy na rok a půl dlouhé hostování posílí i univerzál Adam Labík, zároveň se vrátilo pár hráčů spíše druhého sledu z hostování.

Největší nástrahy

Na podzim různá zranění sužovala snad čtvrtinu Frťalova kádru. Do kupy se přes zimu dali Urbanec, Beránek, Bílek, Gning, Fila nebo Yasser. Pokud zůstane tým vášnivého sběratele hub zdravý, neměl by mít starosti se záchranou. Spíš by Tepličtí opět mohli prohánět favority, které umí pozlobit.

Umístění po podzimu: 10. místo (20 bodů, skóre 16:20).

Zápasy v přípravě: Mladá Boleslav - Teplice 2:2, Teplice - Chrudim 1:2, Teplice - Varnsdorf (zrušeno), Teplice - Kecskeméti TE 0:0, Teplice - Ludogorets Razgrad 3:1, Teplice - Dukla Praha 5:0.

Ale pozor, se silnými celky hrají hlavně venku, doma budou muset tvořit proti papírově slabším. A to bývá v případě „žlutomodrých" problém. Navíc na soustředění v Turecku se zranili Radosta a Havelka, v prvním kole budou chybět i Chaloupek s Juklem. „Zraněné musí plnohodnotně nahradit ti, kteří jsou fit. Máme jich dost," nevymlouvá se trenér Frťala. Pokud ale nebude mít kam sáhnout, může být slabší lavička v závěrech zápasů znovu osudovým rozdílem v porovnání s širšími a kvalitnějšími kádry některých soupeřů.

Kdo bude patřit mezi opory?

V brance bude pravděpodobně i nadále jedničkou veterán Grigar. Defenzivě kralovali na podzim Chaloupek s Mičevićem, jinak by tomu nemělo být ani na jaře. Kričfaluši ještě více zvýší výškový průměr zadáků, navíc ani on nemá problémy s rozehrávkou. V záloze je plno otazníků. Kapitán Daniel Trubač neměl stabilizované výkon, přitom nadstandard v jeho případě znamená výraznou pomoc teplické ofenzivě. Výkonnostní vzestup by měl potvrdit Havelka, zkušenosti jsou devízou Marečka. Samostatnou kapitolou je útok, který na podzim sužovala zranění. Nyní jsou fit Yasser, Fila i Gning, všichni tři mají potenciál dát na jaře minimálně pět branek. Ze Slovenska se navíc vrátil Čerepkai.¨

Tajný trumf

Předností desátého týmu tabulky bude rozhodně týmovost. Frťala bude tak opět sázet na kolektivní pojetí hry, bojovnost, disciplínu. K tomu by chtěl vybrousit i další herní složky, které na podzim skřípaly. Našim tipem na překvapení jara je Egypťan Yasser, který se blýskl v Blšanech dvěma góly do sítě Dukly.

Budoucnost

Přestože Teplice ještě nemají jistotu záchrany, a pravděpodobně ji získají až během kalendářního jara, musí myslet už na další sezonu. V ní se totiž jistojistě budou muset obejít bez stopera Chaloupka, který má podepsáno ve Slavii, možný je i odchod velmi dobře hrajícího Mičeviće. Frťala by si tak určitě přál co nejdřívější záchranu, aby mohli méně zkušení fotbalisté získat co největší zápasovou praxi.

Finalizují prodej klubu?

Vedení FK Teplice se už několik let snaží najít nového majitele, podpora současného vlastníka, firmy AGC, totiž slábne. V posledních dnech prosákl zájem českého miliardáře, klub ze Stínadel ale spekulace o prodeji nepotvrdil. Pro budoucnost „sklářů" je úspěšné dotáhnutí prodeje stěžejní. Asi nebude žádným překvapením, že jednou z největších překážek v jednáních může být stadion, který mají Tepličtí ve svém vlastnictví. V Česku jsou se Spartou a Slavií jediní. I proto je pro vedení Teplic nesmírně důležitá spolupráce s městem a ruku v ruce s tím i snaha o postupné navyšování dotací.