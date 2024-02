Parádní start do jara prožívají fotbalisté Teplic. Ve středeční dohrávce si poradili s Olomoucí (2:0) a už v sobotu je na Stínadlech čeká Karviná (15). Trenér Zdenko Frťala nelítá v oblacích. Nabádá k obezřetnosti, i když jsou „skláři" dva body od skupiny o titul.

Fanoušci Teplic při utkání s Olomoucí | Video: Deník/František Bílek

Nejprve ale začněme gólmany. Na Stínadlech totiž oproti podzimu došlo k velké změně. Šimurka, Belic, Chudý… A teď Ludha! Teplice mají čtvrtého slovenského brankáře, který za ně v bohaté historii nastoupil do mistrovského zápasu. Richard Ludha, 23letý rodák z Prievidze, ve středu vynuloval Olomouc, v sobotu se postaví Karviné. Důvod je jasný, dlouholetá jednička „sklářů" Tomáš Grigar je mimo hru vinou svalového zranění.

Fotbalistka Teplic je po těžké autonehodě na vozíku. Bojuje a věří v zázrak

Grigar odkulhal minulý víkend z pardubického trávníku, Ludha při své premiéře neinkasoval. Proti Sigmě už chytal od začátku a minimálně dvakrát zabránil výborným zákrokem gólu v teplické síti. „Ve dvou klíčových momentech nás podržel," souhlasí trenér Zdenko Frťala. „Výjimečně jsem jeho výkon vyzdvihl před celou kabinou, skvěle zastoupil Tomáše. Jeden zápase nedělá kariéru, ale Richard je dobře nastavený."

Koupí Teplice vlivný miliardář, který miluje fotbal? Řepka reaguje na spekulace

A jak zápas, který Severočeši vyhráli 2:1, viděl samotný Ludha? „Bylo to náročné, Olomouc má výborné hráče. Snažili jsme si vzadu pomáhat, komunikovat mezi sebou. Vyřešili jsme vše na sto procent v náš prospěch. Každého spoluhráče musím pochválit."

Na Teplicích je vidět velké sebevědomí, pomohla jim vydařená příprava i výtečný vstup do jara. „Jsme nahoře i díky našim fanouškům. I když se nám něco nepovede, tak pořád fandí. Vidí, jak kluci šlapou, makají, jezdí po p*deli. Fandové nám vrací víru ve vlastní schopnosti," vzkazuje teplický trenér žluto-modrému táboru příznivců.

Kromě hlasitého kotle, který od nové sezony sídlí na jižní tribuně, Teplicím pomohlo i bezproblémové instalování dvou nováčků do sestavy. Mladíci Albert Labík a Ondřej Kričfaluši, kteří v zimě přišli oklikou přes Vlašim ze Slavie, se okamžitě zapracovali do základní jedenáctky. Kromě jiného mužstvu z lázeňského města výrazně zlepšili přechodovou fázi. „Ano, je to tak. Na podzim jsme s ní měli problémy. Ale nemůžu říct, že naše hra nemá chyby. I v tom středečním utkání jich bylo hodně," usmívá se Frťala. Se startem do jara je ale navýsost spokojený. „Všichni mají správný přístup, v kabině je týmový duch."

KVÍZ: Stadion, Gól, Štart... Pamatujete si na tyto sportovní časopisy a noviny?

V sobotním střetnutí proti Karviné budou „skláři" vysokým favoritem, vždyť na jaře ztratili jen dva body za remízu v Pardubicích. „Nerad slyším že jsme velký favorit. Po Olomouci mi říkal náš sekretář Kučera, že jsme dva body od skupiny o titul. Naznačil jsem mu, jestli ještě ještě nemá horečku, když takhle přemýšlí. Zajímá mě, co se bude dít kolo od kola," upozorňuje uznávaný teplický stratég.

V sobotu je na Stínadlech výkop v 15 hodin. Pokladny budou otevřeny od 13 hodin. Ve stejný čas startuje na ochozu fanzóna, v jejímž rámci proběhne od 14.15 hodin autogramiáda zraněných hráčů Tomáš Grigara a Filipa Havelky.