Věřil jste, že budete lepší než Vlašim?

Věřil jsem tomu, že máme lepší tým, že ji zvládneme porazit. Druhá liga je hodně o soubojích, o běhání. Nám se povedlo v tomhle soupeře přehrát a zaslouženě jsme vyhráli. Já osobně jsem rád, že jsem k důležité výhře přispěl dvěma góly.

Cítil jste, že Vlašim je v jiné pozici, než byly Teplice? Hodně mluvila před zápasem o euforii, věřila si na vás...

Vlašim šla do baráže z úplně jiné pozice, byla pozitivně naladěná. My byli spíš pod dekou po špatné nadstavbě. Bylo to pro nás psychicky o dost těžší. Motivaci jsme ale měli obrovskou. Chtěli jsme ukázat, že do ligy patříme, že si ji zasloužíme hrát. Teď jsme udělali první krok k tomu, abychom v lize zůstali.

Co udělat, abyste se teď neuspokojili?

My počítáme, že Vlašim nic nezabalí. Teď už nemá co ztratit, půjde na to na sto deset procent. Pro nás je to teprve první krok, ještě není nic hotového. Máme skvělou výchozí pozici, ale musím si udržet agresivitu a předvádět týmový výkon. Musíme zapomenout na to, co jsme v sezoně převedli. Mám tím na mysli ty špatné věci. Bude nový zápas, zase musíme vyhrát a ligu si zasloužit.

FOTO: Teplice začaly baráž parádně, do Vlašimi pojedou s tříbrankovým náskokem

Co bylo jinak než v sezoně?

Nám bylo od trenéra hodně vyčítáno, že nezachytáváme začátek utkání. To se nám proti Vlašimi dařilo, měli jsme druhé balony, vyhrávali osobní souboje, drželi jsme soupeře na distanc.

Po zraněních a absencích jste našel pravou formu včas, co říkáte?

Jsem moc rád, že mi to tam padlo. Ty góly jsou moc důležité pro udržení. Forma? Trenér Hunal mi řekl, že jsem nehrál nic moc, ale že jsem dal góly. To je prý důležité. (úsměv) Snad moje výkony půjdou nahoru, chtěl bych předvádět to, co jsem předvedl na začátku jara v Ostravě.

Fanoušci vyvolávali vaše jméno ve stoje. Jak jste si to užil?

Byl to nádherné. To chce začít každý hráč. Děkuji fanouškům za kulisu, kterou nám vytvořili. Hnali nás dopředu. Myslím, že jsme se jim výkonem odvděčili. Věřím, že přijedou za námi do Vlašimi. A hlavně, že budou chodit v příští sezoně.