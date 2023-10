Uzdravit marody, dobře potrénovat a po reprezentační pauze před vlastními diváky obrat o všechny body nebezpečný Baník Ostrava. Plán Teplic dostal trhliny, družina kouče Zdenka Frťaly se během 14 dnů dohromady nedala, k mužům, kteří jsou mimo, navíc přibyl forvard Daniel Fila, na kterého „skláři" v dobývání soupeřových obran spoléhají nejvíce.

Atmosféra na utkání Teplice - Slavia | Video: Deník/František Bílek

Před nedělním soubojem (hraje se od 15 hodin) s šestým týmem tabulky má Frťala na čele vrásky. „Už je zima, skončila houbařská sezona," snaží se zlehčit současnou situaci Severočechů, pak ale zvážní. „V pauze jsme první týden dobíjeli baterky. Potěšilo nás, že ti, kteří neměli takové herní vytížení v áčku, přispěli k výhře béčka nad Mostem. Zároveň jsme sledovali, jestli se dají do pořádku ti, kteří byli zranění a pobití. Bohužel se to nepovedlo tak, jak jsme si představovali. Navíc se na reprezentačním srazu zranil Fila. Budeme doufat, že se někdo z těch, kteří jsou mimo, dají na Baník do pořádku," říká teplický stratég.

„Žlutomodrým" se postaví ambiciózní Baník, který touží po evropských pohárech. „Baník má velkou sílu. Svědčí o tom to, že řada kvalitních a zkušených hráčů se nevejde do základní sestavy. Mladí chytli za pačesy svou šanci exkluzivně," chválí Frťala soupeře. I tak ale chce před vlastními fandy za každou cenu uspět. „Na Ostravu určitě bude platit herní disciplína. Musíme zvolit agresivní přístup a správnou formu hry," velí.

Pokladny a fanshop se na Stínadlech otevřou půl hodiny po poledni, brány stadionu můžou vzít diváci útokem o půl hodiny později. To také spustí na ochozu pod sektorem 15 svůj program fanzóna s řadou atrakcí pro děti a mládež, dospělé potěší rozšířený sortiment občerstvení. Od 14 hodin se budou podepisovat Jakub Urbanec, Lukáš Mareček a maskot Gepardice Jane.