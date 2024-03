Kopnul ji špatně, nebo brankář vytáhl skvělý zákrok? Návštěvníci sobotního utkání nejvyšší fotbalové ligy Teplice - Slovácko měli při odchodu domů o klíčovém momentu z 81. minuty jasno. Nejlepší teplický střelec Daniel Fila tváří v tvář brankáři Milanovi Hečovi selhal. „Měl jsem to dát nahoru, když jsem to kopal doprostřed. Mrzí mě to, ta penalta teď bude pár dní mojí noční můrou," přiznal nešťastný fotbalista.

Fotbalová liga: Teplice - Slovácko | Foto: Deník/František Bílek

Trenér Teplic Zdenko Frťala ale svého svěřence podržel, za uši mu nedal. Včera kluci na tréninku trefovali penalty do šibenice, dnes se Filous pod tlakem rozhodl takhle. Určitě mu to nebudeme vytýkat, patří to k fotbalu.“

Fila jinak odehrál povedený zápas. Necelé dvě minuty poté, co Juroška v 11. minutě otevřel skóre, host z pražské Slavie srovnal. I později měl několik šancí, deset minut před koncem navíc vybojoval pokutový kop. „Napadlo mě, že ten, kdo je faulovaný, by na penaltu jít neměl, ale věřil jsem si. Poslední dvě penalty jsem kopl z mého pohledu doprava, tam jsem znovu nechtěl. Přemýšlel jsem, jestli vystřelím po mé levici nebo doprostřed. Nečekal jsem na pohyb, nedíval jsem se na brankáře."

FOTO: Byli jste v sobotu na fotbale v Teplicích? Najděte se na fotkách

Reprezentant do 21 let se rozběhl, pravačkou míč poslal nepříliš razantně doprostřed branky, kde ale ještě plachtící Heča měl nohy. „Chtěl jsem míč vystřelit nahoru, dolů ne, nevyšlo to. Gólman chvíli vydržel a já trefil jeho kopačky, snad i jen špičky," štvalo Filu.

Hrdina okamžiku Milan Heča se samozřejmě po utkání usmíval. „Myslím, že mu to nesedlo a já měl štěstí, že jsem tam nechal nohy." Měla poslední instance 1. FC Slovácko jasno, kam teplický kanonýr bude mířit? „Tahák jsem neměl, střelců není tolik. Někteří kopou doprava, jiní doleva, stačí si je rozdělit a zapamatovat. Když jsem viděl, kdo si bere míč, byl jsem přesvědčený, že skáču doleva. On tam totiž penalty zahrával a doufal jsem, že to udělá znovu."

FOTO: Teplice sahaly proti Slovácku po třech bodech, Fila ale zahodil penaltu

Teplice měly trápící se Slovácko na lopatě, místo tří bodů, které by jim slušely více, ale berou jen jeden. „Bod bereme, bude důležitý. O pauze jsem byl hodně kritický, prohrávali jsme souboje, což možná vycházelo z přílišného respektu. Kluci druhou půli zjistili, že jsou schopní Slovácko potrápit,“ snažil se Zdenko Frťala najít pozitiva.

Nyní nejvyšší fotbalovou soutěž čeká reprezentační pauza, teplický kormidelník ji vítá, protože řada jeho hráčů má drobné či větší šrámy. „Všichni tu pauzu uvítají. Chceme využít hráče, kteří nedostávali tolik příležitost, v akci za B-tým. Je to ideální chvíle na to, aby nabrali praxi."