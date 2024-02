Teplice hřeje tříbodový start do jarní části FORTUNA:LIGY. Na Stínadlech v neděli porazily Zlín 2:1, když se dvakrát trefil Daniel Fila. Trenér „sklářů" ocenil nejen jeho, ale i ostatní hráče.

Kotel Teplic | Video: Deník/František Bílek

V útoku se vedle forvarda, jehož mají Tepličtí půjčeného ze Slavie, představil Senegalec Gning. Tři minuty poté, co „ševci" srovnali na 1:1, právě jejich souhra překlopila zápas na stranu domácího celku. Po autovém vhazování vybojoval balón a skvělou přihrávkou ho naservíroval Filovi jako na zlatém podnose. „Hrát by si zasloužili všichni naši útočníci, protože v přípravě se jim dařilo, ale my se rozhodli pro tato dvě tykadla. Jsem rád, že jejich spolupráce byla nadstandardní," mnul si ruce Frťala.

Víte, že…

… brankář Teplic Tomáš Grigar odehrál proti Zlínu svůj jubilejní 350. ligový zápas v dresu „sklářů"? Po Pavlu Verbiřovi je druhým hráčem v historii klubu, který této mety dosáhl.

Fila už na jaře minulého roku sejmul Zlín dvěma góly. Na podzim ho ale pronásledovala zranění, trápil se i Gning, který se rovněž potýkal se zdravotními problémy. Nejprve teplický stratég pohladil brněnského odchovance. „Pochvalu si zaslouží nejen za góly, ale i za práci, kterou odvedl. Podržel míč, zapojil se také do kombinací a výborně do obranné fáze. Podal komplexní výkon!“ tleskal Frťala. „Důležité je, aby si Dan nemyslel na základě těch dvou gólů, že to půjde samo. Jeho práce není jen to, že je nebezpečný ve vápně, ale že na sebe váže dva hráče," dodal.

A Gning? V minulosti byl považovaný za teplický klenot, jenže poté šla jeho výkonnost dolů, brzdila ho i specifická povaha. „Soupeři už po půl roce zjistili, kdo je Gning. Musel se s tím poprat, i zranění na jeho výkonnost mělo vliv. V přípravném období jsme spolu diskutovali, vysvětlovali jsme mu, co vše od něj očekáváme a co jeho role obnáší. Máme víru v jeho schopnosti. Myslím, že pochopil, že fotbal není jen o útočení," zvedl Frťala obočí a pak i palec na znamení spokojenosti. „Proti Zlínu se nenechal rozhodit, zůstal koncentrovaný."

Jak to viděl Daniel Fila?

„První gól byl spíš náhodný a šťastný. Šel jsem na zadní tyč, tečoval to obránce. Druhá branka byla z poloviny Gningova za přihrávku. Bylo důležité, že jsme rychle zareagovali na gól Zlína. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Že jsem teď nejlepší střelec Teplic? Snad je to jen začátek. Mám nějaký plán. Osobní i týmový. Je super, že jsme konečně doma dali víc než jeden gól. Musíme dál pracovat. A jsem rád, že i za nepříznivého počasí přišli fanoušci. Byli v hledišti cítit."

V sestavě debutovali i další dvě mladí fotbalisté, které mají „žlutomodří" z Edenu - levý obránce Albert Labík (na hostování) a univerzál Ondřej Kričfaluši (na přestup), jehož Zdenko Frťala instaloval do stoperské trojice. „Oba dva chválím ze sta procent. Zvládli zápas absolutně bez problémů. Lába na sobě chce pracovat, má fotbalové kvality. Ale až liga ukáže, jak na tom je. Ondra má skvělou kopací techniku a je schopen alternovat na dvou až třech pozicích."

Trenér Teplic naznačil, že podzimní kometu Štěpána Chaloupka nečeká poté, až bude připravený do hry, automatický návrat do základní sestavy. „Kluci, co hráli, mi ukázali, že jsou schopni na sebe převzít v obraně roli lídrů. Se Štěpánem musíme být opatrní, protože jeho herní výpadek je dlouhý. Nebude nastupovat pravidelně. Ale jsme rádi, že se jeho rehabilitace odehrává bez komplikací. Rozšířily se nám možnosti, budeme obsazení obrany řešit zápas od zápasu."