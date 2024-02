Rozjeté Pardubice si v sobotu odpoledne na Teplice nepřišly. Lepší a aktivnější „skláři" na východě Čech ve svém druhém „jarním" střetnutí remizovali 1:1 díky trefě Štěpána Chaloupka. Souboj u Labe byl unikátní, došlo v něm totiž nejen k střídaní zraněného brankáře, ale také k vystřídaní zraněného asistenta hlavního rozhodčního a navíc k brance dosažené už v úvodní minutě.

Teplický trenér Zdenko Frťala hodnotí utkání v Pardubicích. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Tepličtí v týdnu před duelem mluvili o důležitosti první vstřelené branky. Už ve 23. vteřině ale sami inkasovali. Ortizův dlouhý balon před vybíhajícím Grigarem netrefil ideálně Mičević, následně Kričfaluši pokračoval v sérii minel nepřesným odkopem a Zlatohlávek měl rázem poměrně jednoduchou úlohu v podobě pokoření prázdné branky. Z první svou šanci zvládl na jedničku a Pardubice vedly. Jednalo se o nejrychlejší gól této sezony FORTUNA:LIGY. „Obránci se nedohodli s brankářem Grigarem, já byl ve správném prostoru a stačilo mi to trefit," vylíčil pardubický hrdina, jenž se trefil už popáté v posledních šesti utkáních.

„Skláře" silvestrovský gól nepoložil, naopak vytrvale usilovali o vyrovnání. Ve 3. minutě chtěli penaltu po domnělé ruce jednoho z domácích hráčů, ale VAR byl jiného názoru. Svěřenci kouče Zdenka Frťaly měli k dispozici spoustu standardních situací, kýžené trefy se ale i vinou nedostatečného důrazu nedočkali; neujal se pokus Fila ani další šance.

Po obrátce už Severočeši nehráli v takovém tempu jako v prvním poločase, přesto i nadále domácí tým přehrávali. Největší šanci měl v 63. Mareček, který parádním volejem jen o decimetry minul „zařízení". Komplikací pro Teplice bylo nezaviněné zranění gólmana Grigara, jehož premiérově nahradil Slovák Ludha. Už v prvním poločase střídal pomezního Kříže čtvrtý rozhodčí Zaoral. V 87. minutě se „žlutomodří" zaslouženě dočkali. Hronek odcentroval do vápna, kde míč přesně lízl hlavičkou střídající Chaloupek. V nastavení ještě pálil nebezpečně Kričfaluši, jeho pokusu ale chyběla větší přesnost.

„Bod bereme, ale při vší ústě k Pardubicím jsme byli lepším týmem. Měli jsme šance na výhru a je škoda, že to nevyšlo," mrzelo autora vyrovnávajícího zásahu, který se vrátil zpět do hry po absenci zaviněné rutinní operací. „Ještě nemám zápasovou fyzičku, tak to nebylo na devadesát minut, nehrál jsem ani za béčko. Ale dělám vše pro to, abych ji brzy měl," řekl Chaloupek.

„Brzká branka domácím možná paradoxně ublížila. Po celý zápas jsme měli hru pod kontrolou, dovolím si říct, že jsme byli lepší. Bod bereme s pokorou, musíme respektovat aktuální formu soupeře,“ konstatoval kouč Teplic Zdenko Frťala.

FORTUNA:LIGA – 21. kolo:

FK Pardubice – FK Teplice 1:1 (1:0). Branky: 1. Zlatohlávek – 86. Chaloupek. Rozhodčí: Kvítek – Kříž (Zaoral). ŽK: Ortíz, Kinský – Gning. Šafránková. Diváci: 3028. FK Pardubice: Kinský – Mareš (26. Surzyn), Halinský, Ortíz, Chlumecký – Kissiedou (46. Tischler), Icha, Hlavatý – Patrák (82. Donát), Daněk (69. Vacek), Zlatohlávek (69. Černý). Trenér: Radoslav Kováč. FK Teplice: Grigar (75. Ludha) – Kričfaluši, Knapík, Mičević – Bílek, L. Mareček (75. Chaloupek), Beránek (56. Čerepkai), Labík – Fila (56. Hronek), Trubač, Gning (46. Jásir). Trenér: Zdenko Frťala