/ROZHOVOR/ Zvládli vstup do jara, doma porazili Zlín 2:1. Fotbalisty Teplic čeká v sobotu další těžká šichta, proti nim se totiž ve vlastním prostředí postaví rozjeté Pardubice. „Bude to zase o prvním gólu. Ten je pro nás vždy hodně důležitý," přiznává záložník „sklářů" Daniel Trubač.

Daniel Trubač lapá po dechu, pomáhá mu brankář Zlína Stanislav Dostál. | Foto: Deník/František Bílek

„Ševce" jste zdolali 2:1. Co rozhodlo?

Tyhle zápasy bývaly pro nás vždy těžké a složité, ne vždy jsme je zvládli. O to víc raději jsme, že to dopadlo dobře. Tyhle zápasy bývají o první gólu, naštěstí jsme ho dali my. Víme, že pak je pro soupeře těžké proti nám otáčet, máme pevnou obranu.

Poprvé v sezoně jste dali doma více než jeden gól. To je hodně pozitivní zjištění.

Šancí sice nebylo hodně ale kromě těch, ze kterých padly góly, jsme tam ještě nějaké dvě měli. Odvedli jsme směrem dopředu dobrou práci a ano, je to pro nás super, že doma dovedeme konečně dát více než jednu branku.

Jaké to bude v sobotu proti Pardubicím?

Obdobné. Také to bude o prvním gólu. Pardubice mají hodně mladých kluků, kteří pod trenérem Kováčem hrají dobrý fotbal. U nás vyhráli, když ten první gól dali oni.

Podpořit se vás chystají fanoušci, kteří se po sjednocení kotle prezentují velmi dobře. Co na to říkáte?

Je to paráda. Teď proti Zlínu jsme je silně cítil. Asi nejsilněji od toho spojení. Hodně nám to pomohlo.

Druhý poločas jste hráli právě na tu branku, za kterou jsou. Je to výhoda?

Může být, když pak v závěru potřebujete dát gól, když vás tlačí. Má to tak Slavia, Bohemka i jiné týmy. Fanouškům za podporu děkujeme.

Jak vy se cítíte?

Na podzim se mi na začátku dařilo, bylo to nadstandardní, pak to spadlo. Možná s tím šel dolů i celý tým. Zimní příprava se povedla, cítím se dobře. I fyzicky, to je vždy na začátku důležité.

Jak do mužstva zapadli nováčci? Kričfaluši i Labík hráli proti Zlínu od začátku.

Podle mě výborně. Byl jsem překvapený. Na to, kolik jim je let a jak těžký zápas to byl… Kdyby se prohrálo, může být lehká panika a stres, ale oni to zvládli, psychicky se s tím vším poprali skvěle. Oba podali nadstandardní výkon.