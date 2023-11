Záložník Lukáš Mareček, který může hrát i na postu stopera, na podzim dohrál. Teplícím nebude chybět nejen v sobotním utkání v Jablonci, ale i v domácím duelu s Olomoucí a posledním střetnutí podzimu na Spartě.

Lukáš Mareček | Foto: Deník/František Bílek

„Bohužel má svalové zranění. Do konce podzimu bude mimo," sdělil trenér FK Teplice Zdenko Frťala. Jak to vypadá s dalšími hráči, kteří byli dlouhodobě mimo hru? „Fila ještě nebude připravený, naopak docela dobře to už vypadá s Urbancem."

Teplice jsou v tabulce desáté, v sobotu od 15 hodin hrají v Jablonci, který pět soutěžních duelů neprohrál. „Skláři" z poslední tří soubojů vytěžili sedm bodů, na Střelnici tak pojedou zdravě sebevědomí.

„Jablonec má sílu v ofenzivě, celkově je to dobrý tým, který není spokojený se svým postavením v tabulce. My se chceme opět prezentovat tím, díky čemu jsme tam, kde jsme, tedy zodpovědností. Pořád se o tom bavíme. Nechceme dělat zbytečné chyby, mít nevynucené ztráty. Věřím, že když chyby budeme minimalizovat, můžeme být úspěšní," říká Frťala.