Na teplických Stínadlech svěřenci kouče Zdenko Frťaly na favority umí, to je známá věc. Po Plzni a Spartě v této sezoně obrali o body i Slavii! V neděli před patnáctitisícovou návštěvou ubránili bezgólovou remízu. Přestože žádný gól nepadl, bylo se na co dívat. Tadeáš Vachoušek nedal pokutový kop, „sešívaným" nebyla uznaná branka Chytila kvůli ofsajdu.

Atmosféra na utkání Teplice - Slavia | Video: Deník/František Bílek

Slavia na severu Čech nepředvedla nic, za co by si zasloužila tři body. V její hře nebyl žádný moment překvapení, „žlutomodří“ si s jejími ofenzivními výpady věděli rady. Na konci prvního poločasu dokonce mohli jít do vedení, jenže Mandous Vachouška vychytal. Když sudí Černý na doporučení videoasistentky Adámkové neuznal gól Chytila, směřoval bojovný souboj k remíze. Tento fakt mohl na konci změnit Knapík, ale zblízka přestřelil.

„Měli jsme hrát líp. Hra musí být odvážnější, chyběla kreativní přihrávka ze středu pole do šance. Když už jsme se do nějaké situace dostali, netrefili jsme bránu. Po přestávce jsme tam měli hluchou pasáž,“ vypíchl trenér Slavie Jindřich Trpišovský hlavní problém svého týmu.

„Největší gratulaci zaslouží kluci. Znovu dokázali, že když jsou organizovaní a dodržují taktiku ušitou na soupeře, tak jsou oceněni ziskem bodů. Jsme moc rádi, že se nám povedlo obrat kromě Slavie i Spartu a Plzeň," chválil kouč domácích Zdenko Frťala.

FK Teplice - Slavia Praha 0:0. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Caletka - Adámková (video). ŽK: Beránek, Hora, Dramé - Holeš, Oscar, Mandous, Köstl (asistent trenéra). ČK: Dramé. Diváci: 15 193.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič (59. Trubač) - Radosta, Knapík, Jukl, Havelka, Beránek - Jásir (90.+2 Dramé), Vachoušek (85. Hora). Trenér: Frťala.

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu, Holeš - Douděra (46. Schranz), Zafeiris, Oscar, Provod (86. Van Buren) - Jurečka (90.+3 Tomič), Wallem (58. Jurásek) - Tijani (58. Chytil). Trenér: Trpišovský.