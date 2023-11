Po pěti zápasech bez výhry a čtyřech duelech bez vstřeleného gólu se Teplice dočkaly. V sobotu odpoledne na Stínadlech porazily rozjetou Mladou Boleslav 1:0. Jedinou platnou branku dal v 89. minutě stoper Jan Knapík. Pár minut před tím se parádně trefil jeho spoluhráč Petr Hronek, jenže VAR vedení domácích kvůli ofsajdu odvolal.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Na severu Čech se skoro tři čtvrtě hodiny nehrálo, stadion totiž v 66. minutě postil výpadek dodávky energie. Pauza pomohla „sklářům", Středočeši úplně vypadli z tempa. Už v prvním poločase vykazovali známky nepříliš dobrého rozpoložení, to Tepličtí bojovali jako lvi. Z šancí, které si vytvořili, se ale nezablýskalo.

To v 77. zpracoval pas za obranu Hronek a nádherně ho trefil za zkoprnělého Trmala. Videorozhodčí ale našel ofsajdové postavení a branku poté hlavní sudí Berka odvolal. V 89. minutě se do Marečkova pasu vložil Jan Knapík a Teplice se po 488 minutách bez gólu mohly radovat.

„Bylo to bláznivé utkání. I kvůli výpadku elektřiny a přerušení. Pro nás ale se smutným koncem. Nesedlo nám to, všude jsme byli druzí, nedařila se nám kombinace. V poli to byl vyrovnaný zápas, i když Teplice měly více ze hry a byly lepší. I proto jsme sáhli ke trojitému střídání, nebyli jsme spokojeni, ale dnes nám to bohužel nešlo," smutnil kouč Mladé Boleslavi Marek Kulič.

„Jsme za tři body a prolomení sérií šťastní. Kluci do toho dali obrovský kus odhodlání. Není jediný hráč, který by nesplnil vše, co měl splnit. Výhra pro nás musí být obrovsky povzbuzující," radoval se z výhry domácí lodivod Zdenko Frťala.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 89. Knapík. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Jukl - Suchomel, Matějovský, Kadlec. Diváci: 3387.

Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Radosta, L. Mareček, Jukl, Beránek (33. Hronek) - Trubač, Bílek (64. Hora) - Vachoušek (88. Cykalo). Trenér: Frťala.

M. Boleslav: Trmal - Kadlec, Suchý, Karafiát, Suchomel (54. Fulnek) - Sakala, Matějovský (54. Pulkrab) - Jawo (54. Kušej), D. Mareček, Solomon (88. Poulolo) - Hilál. Trenér: Kulič.