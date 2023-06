Vrátí se někdy Džeko do Teplic? Svůj současný plat by si tam vydělal za 36 sezon

Když v létě 2007 odcházel ve svých 21 letech za 112 miliónů z Teplic do německého Wolfsburgu, slíbil, že se někdy vrátí. Od té doby oblékal také dres Manchesteru City, AS Řím a Interu Milán. Ze San Sira ale nemíří na Stínadla ale do tureckého Istanbulu. V dresu Fenerbahce si za dva roky vydělá 8 miliónů euro, což by pokrylo rozpočet „sklářů" na necelé tři sezony.