Teplice dál sní o pohárové Evropě. Skláři vyřadili Liberec, teď je čeká Hradec

Po první porážce 0:2 Na Stínadlech čekal na liberecké fotbalisty nelehký úkol. Smazat dvougólové manko a pokusit se prodloužit sezonu. To se nepovedlo i z důvodu nemohoucnosti v útoku. Vždyť jediný gól Liberce ve dvou utkáních vstřelil obránce Pourzitidis. Byl to zároveň také poslední zápas pro trenéra Luboše Kozla, který po minulém zápasu oznámil konec na lavičce Slovanu. Teplice jdou v nadstavbové skupině o Evropu do další fáze, utkají se s Hradcem Králové.