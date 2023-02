Horejš a jeho kolega Jiří Jarošík měli po skončení duelu pochopitelně rozdílné pocity. Oba se vyjádřili pochopitelně k hrací ploše, kterou i během zápasu zasypal sníh. Domácí kouč si pochvaloval výkon svých svěřenců a vysoký počet branek, trenér hostující družiny uznal to, že si Jablonec šel víc za vítězstvím.

„Jsme spokojení s tím, že jsme těžké utkání zvládli. Nebylo to vůbec jednoduché. Terén, co tu dneska byl, tak se na něm moc fotbal hrát nedal. Musím ale naše kluky pochválit, že se s tím dokázali popasovat. Hráli jsme chytře, donutili jsme soupeře k chybám a chyby jsme dokázali potrestat. To zápas dneska rozhodlo,“ ocenil Horejš.

Ohledně počasí mu zatrnulo v momentě, kdy byl zápas přerušený kvůli hustému sněžení. „Bál jsem se, aby se vůbec dohrál. Ale po té pauze jsme přidali druhou branku, která podle mě utkání rozhodla. Potom jsme hráli chytře a zkušeně, na tom terénu se moc kombinovat nedalo. Jsem rád, že jsme na takovém hřišti dokázali vstřelit čtyři branky. Kluci splnili vše, co měli,“ pokračoval trenér Jablonce.

Jeho protějšek na straně Teplic Jiří Jarošík nebyl spokojený s výsledkem. Sé hodnocení začal komentářem k hrací ploše. „Viděli jsme, kolik toho napadlo. Myslím si, že domácí udělali maximum pro to, aby se hrálo. Terén pak byl těžký, i to sněžení tomu nepřidalo. Hřiště moc nebylo o fotbale, takže fotbal hodnotit nebudu,“ konstatoval Jarošík.

Pak ale pár svých poznatků novinářům řekl. „Dostali jsme na začátku laciný gól. Myslím, že jsme měli docela dobré období v zápase, kdy jsme hráli na balonu, ale nic jsme si nevytvořili. Bohužel jsme neměli vepředu kvalitu. Ale dneska bylo těžké něco vytvořit. Hrál se spíš jednoduchý fotbal, hodně soubojů, dlouhé míče. I v tomhle jsme ale propadli. Domácí šli za vítězstvím a zasloužili si to,“ hlesl zklamaný kormidelník sklářů, který přiznal, že o poločase měl chuť poslat do hry mnohem víc nových hráčů, než nakonec do druhé půle vyslal. „Střídání mohlo daleko být více."