V posledním utkání FORTUNA:LIGY Jablonec doma podlehl soupeři z Teplic 0:2. Góly vítězů dávali Gning a Radosta. „Skláři" se v tabulce dostali právě před Jablonec, končí dvanáctí.

Jablonec - Teplice | Foto: fkjablonec.cz

Jablonec se s nepovedenou sezónou rozloučil symbolicky velice slabým výkonem před zraky svých fanoušků. Teplice byly po většinu duelu lepší a nebýt nízké produktivity, mohly zvítězit i výrazně vyšším rozdílem.

„Žlutomodří" pod trenérem Frťalou ožili, z posledních osmi zápasů bodovali sedmkrát. To domácí celek z posledních jedenácti střetnutí dokázal vyhrát jediné.

Po půlhodině hry se báječně trefil Gning. Parádní ránou z šestnáctky vymetl pavouky z vinglu branky Slováka Surovčíka. Byla to devátá branka senegalského útočníka v této sezoně.

Po obrátce převahu Teplic zúročil po příhře Yassera Radosta a Urbanec ještě nastřelil břevno.

Brankář „žlutomodrých" Němeček, který chytal v tomto ročníku vůbec poprvé, udržel nulu. Při pokusu Ikauniekse mu pomohla tyčka.

„Byli jsme pohyblivější, živější. Naši kluci víc chtěli vyhrát, zvládli to výsledkově i herně," těšilo kouče Zdenka Frťalu. „Spoustu šancí jsme ještě nevyužili, ale i domácí jich pár měli. Jsem rád, že náš brankář Němeček vychytal nulu, zaslouží si ji i za svůj tréninkový přístup," dodal.

„Z naší strany to nebyl dobrý zápas. Měli jsme rozpačitý úvod, vázla nám rozehrávka, neotáčeli jsme hru, byly tam zbytečné ztráty a celkově to bylo kostrbaté. Soupeř nás potrestal krásnou střelou. Hrozně jsme kazili dál i po přestávce. Teplice byly lepší a vyhrály zaslouženě. Mrzí mě, že jsme se s fanoušky nerozloučili lepší hrou i výsledkem. Zápas to z naší strany nebyl dobrý, ještě teď ve mně převládají negativní emoce,“ hodnotil duel naštvaný trenér Jablonce David Horejš.

FK Jablonec – FK Teplice 0:2 (0:1). Branky: 30. Gning, 49. Radosta. Rozhodčí: Křepský – Horák, Šafránková. ŽK: 90. Surzyn – 7. Jukl, 79. Beránek. Diváci: 2 056.

FK Jablonec: Surovčík – Surzyn, Král (72. Heidenreich), D. Štěpánek – Polidar, Šulc, Považanec (C) (80. Houska), Kratochvíl (64. Patrák), Černák (46. Ikaunieks) – Sejk, Chramosta (46. Hübschman).

FK Teplice: Němeček – Mičević, Knapík, Chaloupek – Radosta (78. Beránek), Kučera (C), Gning (78. Hora), Jukl (65. S. Dramé), Hybš – Yasser (58. Žák), Vachoušek (65. Urbanec).