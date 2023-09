Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Teplic na ligovou výhru. V Karviné se dočkali, v sobotu slezské město dobyli díky gólu Daniela Fily z 82. minuty. Slezané po prohře 0:1 zahučeli na poslední místo FORTUNA:LIGY, hosté ze severu Čech si naopak pomohli upevnit si pozici v klidném středu.

Brankář Teplic Tomáš Grigar vychytal v Karviné čisté konto | Video: Deník/František Bílek

„Skláři" na výhru v Karviné čekali od roku 2016. Zařídil ji osm minut před koncem Fila, který střelou k pravé tyči zužikoval předchozí povedenou akci Tadeáše Vachouška, který se prosmýkl mezi dvěma protihráči.

Karviná začala lépe a už v 5. minutě mohla jít do vedení. Papalele našel zleva v pokutovém území zpětnou přihrávkou Akinyemiho, který střílel pohotově a nebezpečně po zemi. Hostující gólman Grigar však stačil zareagovat a míč vyrazil.

Poté se nic vzrušujícího na trávníku nedělo, fotbal spíše plakal, než že by se hrál strhující duel. Po obrátce měli Karvinští více standardních situací, ani jednu ale nevyužili. Největší šanci měl Akiyniemi, ale minul.

Po vedoucí teplické brance mohl srovnat Ezech, jenže Grigar ho vychytal a na své konto si připsal potřetí v této sezoně čisté konto.

„Bylo to těžké utkání se šťastným koncem pro nás. Utkání bylo hodně soubojové a přerušované. Povedla se nám jedna akce, byli jsme šťastnější," těšil se z výhry hostující kouč Zdenko Frťala.

„Obrovské zklamání. Bohužel jsme neměli dostatečnou kvalitu na to, abychom se dostali do více šancí. Dostali jsme gól z jediné střely na branku. Dostali jsme se do hodně nepříjemné situace,“ uznal trenér MFK Karviná Tomáš Hejdušek.

MFK Karviná – FK Teplice 0:1 (0:0). Branka: 82. Fila. Rozhodčí: Petřík – Podaný, Hurych. ŽK: Traore, Budínský – Havelka, Chaloupek, Grigar, Radosta, Mareček. Diváci: 2268.

Karviná: Holec - Čurma, Bederka, Svozil, Fleišman - Traoré (59. Boháč), Čavoš (80. Ezeh) - Memič, Budínský (71. Moses), Papalelé (59. Bartl) - Akinyemi (72. Doležal). Trenér: Luhový.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek (80. Dramé), Mičevič - Radosta, Knapík, Havelka (61. Jukl), Krsmanovič (61. Hora) - Hronek (72. Křišťan) - Jásir (72. Vachoušek), Fila. Trenér: Frťala.