V úterý zahájili fotbalisté Teplic připravu na novou sezonu. Ze Stínadel zmizelo několik hráčů, mezi nimi i důležité opory týmu Zdenka Frťaly Matěj Hybš, jenž dal přednost nabídce Bohemians, a Tomáš Kučera, který se rozhodl naplno věnovat rapu. Plnohodnotné náhrady zatím na sever Čech nedorazily. „Není důvod, aby byli naši fandové vyplašení. Postupná obměna kádru je naprosto normální," myslí si trenér „sklářů".

Zahájení přípravy FK Teplice | Video: Deník/František Bílek

Podle Frťaly je nutná celková transformace. Proto se „žlutomodří" rozhodli s několika hráči neprodloužit smlouvy. Jiné, o které stáli, se jim nepodařilo zlákat na svou stranu; na rozdíl od Hybše ale u forvarda Fily je velká pravděpodobnost, že se na Stínadlech na hostování z pražské Slavie znovu objeví.

„Myslím si, že to je normální součást přestupového období. Někteří hráči přijdou na zkoušku, tak doufáme, že plnohodnotně nahradí hráče, se kterými jsme se rozloučili," tvrdí Frťala.

Nejvíc si přeje posílit ve středové řadě. „Tím, že nám odešel Tomáš Kučera, který se rozhodl věnovat muzice, což jsme respektovali a částečně i chápali, budeme chtít dotáhnout jednoho středového hráče a dva hráče na krajní pozice. Máme nějaké vytipované a věříme, že se nám podaří minimálně jednoho přivést."

Trenér Frťala o mně říká, že jsem dobrá svině, hlásí teplický navrátilec Bílek

První tréninky, které byly podle očitých svědků opravdu hodně náročné, absolvovali i nové posily Michal Bílek a Nemanja Krsmanović.

„Bílek je náš odchovanec. Měl jsem ho v jeho 18 letech ve Varnsdorfu, tehdy byl pro nás obrovským překvapením svými výkony. Druhá liga je pro něj málo, má ligové parametry, navíc má teplické srdce. Je schopen hrát na více postech. Věřím, že zapadne do kabiny a vytvoří zdatnou konkurenci. Na Krsmanoviće máme na něj dobré reference. Je po zranění. Věříme, že jeho zdravotní stav se bude zlepšovat. V tréninkovém procesu musíme být opatrní, abychom ho nepřepálili. Po odchodu Matěje Hybše by mohl přinést do naší hry kvalitu a splnit představy, které o něm máme."

Z hostování se vrátili Tsykalo (Opava) a Křišťan (Vlašim), testy na Stínadlech absolvují Barnabáš Lacík z Vyškova a Lazar Pejčić z FK Přepeře, z dorostu se do přípravy zapojili Michal Trnovec a Jonáš Bzura, z béčka Marek Beránek.

Tepličtí se snaží vybírat hráče, kteří jsou pracovití, kteří zapadnou do typu fotbalu, jakým se tým prezentovali na jaře. „To je jednoznačně základní parametr. Hráč musí splňovat naše představy ve smyslu náročnosti a zodpovědnosti. Pokud to nesplňuje, tak o něj nemáme zájem," uzavírá Zdenko Frťala.