„Bod má velkou cenu. Kluci to odbojovali a hráli jako tým, zasloužili si to," byl trenér Teplic Jiří Jarošík po skončení zápasu spokojený. To jeho protějšek Jindřich Trpišovský měl tvář zakaboněnou. „Hlavně v prvním poločase nebyl náš výkon dobrý. Možná nejhorší první poločas," neskrýval rozčarování.

Přitom před utkáním by na žlutomodré vsadil jen odvážlivec; kurz na třináctý tým tabulky se vyšplhal až do takové výše, že za deset vsazených korun na ně byla výplata dvacetinásobná.

Sešívaní si na Stínadla, kde jim fandila dobrá půlka desetitisícové návštěvy, přijeli pro tři body, domů ale vezli jen jeden. Podcenil favorit outsidera? „Věřím, že k tomu nedošlo. Před zápasem jsme se právě na možné podcenění připravovali, s hráči jsem o tom mluvil," nechtěl Trpišovský věřit neprofesionálnímu přístupu svých svěřenců.

Naopak Jarošík, jemuž chybělo až šest hráčů základní sestavy, ho připustil. „Já bych nechtěl hodnotit Slavii, ale možná to trošku podcenila. Navíc už ve třetí minutě inkasovala," řekl.

Právě gól Tadeáše Vachouška ze třetí minuty byl velmi důležitým momentem sobotního souboje. „My jsme před zápasem chtěli být kompaktní, blízko u sebe, bránit od půlky a spoléhat na brejky," prozradil teplický kormidelník taktiku, která mu vyšla do puntíku. „Ale tenhle styl hry není můj šálek kávy. Proti Slavii tak hrát musíte, jinak by to byla sebevražda."

Bezkrevní hosté byli v úvodním dějství téměř neškodní, Trpišovský proto zkoušel vše možné, aby svůj tým probral.

Prostřídal sestavu, změnil rozestavení.

Po obrátce se slávisté dostali do většího tlaku, sami ale mohli inkasovat. Rychlý Vachoušek znovu utekl, jeho přihrávku pak srazil směrem na vlastní bránu Ogbu, Kolář ale míč zastavil nohou.

A chvíli poté Urbanec fauloval na hranici vápna Olayinku, sudí Klíma fouknul penaltu. Brankář Grigar ale van Burena vychytal. Záhy však podrazil Hronka a při penaltovém pokusu Tecla si vybral opačnou stranu. „Mohl být hrdina, takhle je polohrdina," okomentoval Jarošík faul teplické gólmanské jedničky, která se ještě blýskla instinktivním zákrokem při dalším průniku Hronka.

Severočeši ubránili osmiminutové nastavení a po tristním startu do jara se konečně nadechnuli. „Kluci se vyždímali, přineslo to výsledek. Bod nás hodně povzbudí. Jestli by teď neměli dostat šanci ti, kteří hráli místo našich opor? Jedna vlaštovka jaro nedělá. Musíme být hodně trpěliví. Teď se nám musí uzdravit naši důležití hráči," konstatoval Jarošík na závěr.

FK Teplice - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 3. Vachoušek - 74. Tecl z pen. Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). ŽK: Dramé, Mareček - Schranz, Traoré, Olayinka. Diváci: 10 053.

Teplice: Grigar - Hora, Chaloupek, Mičevič (75. Žák) - Hyčka, Mareček, Dramé, Urbanec - Trubač - Gning, Vachoušek (79. Pleštil). Trenér: Jarošík.

Slavia: Kolář - Pech (36. Hronek), Ogbu, Santos, D. Jurásek - Traoré (72. Holeš), Provod (46. Tecl) - Olayinka, Schranz (46. M. Jurásek), Ewerton (36. Zafeiris) - Van Buren. Trenér: Trpišovský.