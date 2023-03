„Ti, kteří hráli minule v Jablonci, předvedli velice slabý výkon, tak dostali příležitost jiní. Byla to pro nás generálka na příští zápas s Brnem, víme, že forma důležitých hráčů je teď špatná," uvedl Jarošík k totálnímu překopání sestavy.

Definitivní sbohem naději naivně hrajících Teplic na solidní výsledek dal o chvíli později forvard Gning, který nejprve zbytečně zajel do Zeleného a poté vynadal i teatrálně zatleskal sudímu Berkovi. Za oba prohřešky viděl žluté karty, což v součtu znamená předčasný odchod do sprch.

„Asi to byl nejdůležitější moment zápasu. Po vyloučení se už jen dohrávalo, pro Spartu to byl vlastně tréninkový zápas," vypíchl teplický trenér okamžik, který pohřbil veškeré šance jeho týmu. Jestli se na Gninga zlobí? „Jsme všichni ještě v emocích, nemá cenu mu něco říkat teď hned. Sám dobře ví, že tým oslabil, že udělal velkou chybu. Máme den volno, pak se k tomu určitě ještě vrátíme.“

Druhý poločas nabídl podobný obrázek jako ten první - absolutní převahu hráčů v rudých dresech. A také dva góly domácích a jeden hostů. Ten dal ovšem Babacar Sy až v nastavení, byl tak pouze kosmetickou úpravou teplického debaklu.

Teplice na jaře připomínají fotbalového trpaslíka - z šesti zápasů mají jen bod a hrozivé skóre 4:16.

Jak trenér Jiří Jarošík hodnotil na pozápasové tiskové konferenci letenský debakl? A cítí, že se pod ním kýve židle? „Výsledky nejsou dobré, ani hra. Jsem za to zodpovědný, vnímám to. Nikdo z vedení se mnou nemluvil. V úterý se uvidíme a budeme řešit, co dál. Víc nevím. Pokud něco víte vy, můžete mi to říct. Trénuju a dělám sto procent pro tým. Uvidíme, jak to dopadne."

Sparta Praha - FK Teplice 4:1 (2:0)

Branky: 22. a 71. Kuchta, 30. Čvančara, 58. Sörensen - 90.+1 Sy. Rozhodčí: Berka - Vlček, Leška - Petřík (video). ŽK: Gning, Chaloupek. ČK: 35. Gning (všichni Teplice). Diváci: 12.122.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr (60. Jankto), Sadílek, Laci (60. Kairinen), Zelený (74. Wiesner) - Čvančara (60. Karabec), Haraslín (69. Mabil) - Kuchta. Trenér: Priske.

Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, Mičevič - Pleštil (46. Hyčka), Jukl (64. Kučera), Dramé (8. Vachoušek, 85. Sy), Radosta (46. Urbanec) - Trubač - Gning, Žák. Trenér: Jarošík.