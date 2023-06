Jednou z posil teplických fotbalistů je 25letý Michal Bílek, záložník, který umí hrát i na postu stopera. Na Stínadla se vrací po několika letech, které strávil v druholigových týmech Varnsdorfu, Ústí nad Labem a Opavy.

Jak si užíváte návrat do Tepic?

Jsem šťastný, že to vyšlo. Jsem odchovanec, vracím se domů. Navíc se nám s přítelkyní narodil syn, tak o to víc jsem rád, že se vrací. Teď je jen na mě, jak se ukážu trenérovi Frťalovi.

Berete svůj návrat jako velkou výzvu?

Určitě. V minulosti jsme si přál dostat šanci, ale nedostal jsem ji. Teď jsem o něco zkušenější, něco jsem už ve druhé lize odehrál.

Co chcete přinést do teplické hry?

S trenérem jsme se bavilo o tom, co po mně chce; říkal, že je tu tichá kabina, tak abych to hecoval. Trenér říkal, že jsem taková dobrá svině. V dobrém.

Taková úloha se vám bude líbit?

Mám rád takovou srandu a nevadí mi ji i přijímat, takže nemám problém.

Na hřišti platíte za provokatéra?

Snažím se mluvit na protihráče, snažím se je vyprovokovat. Tady v Teplicích jsou slušnější kluci.

Takže jste něco jako boleslavský Vasil Kušej?

Nedávno jsme si spolu povídali a říkal jsem mu, že to někdy přehání, že ten strop má výše než já. Ale mimo hřiště je úplně v klidu.

U něj to možná bude tím, že Teplice nemá rád. A i vy jste byl na ně v minulosti nažhavenější, je to tak?

Asi to bylo tím, že nás mrzelo, že jsme s ostatními odchovanci nedostali šanci. Ale je to za námi. Teď chci hrát za Teplice a pro Teplice. Je mi 25, chci ukázat, že na to mám.

Trenér Frťala říkal, že jste ho překvapil, když vás před lety trénoval ve Varnsdorfu. Příjemně, že jste podával ke svému tehdejšímu věku velmi dobré výkony.

S trenérem Frťalou jsem si volal už někdy začátkem dubna. Jsem rád, že jsem tady, to on mi dal první šanci v dospělém fotbale. I proto jsem rád, že jdu za ním a doufám, že nám to bude klapat. Myslím, že nám neuškodí to, že se známe. Víme, co od sebe můžeme očekávat, bude to ku prospěchu.

Velkým kamarádem Zdenka Frťaly je známý trenér Michal Bílek, váš jmenovec…

… třeba budu také jeho kamarád! (smích)

Zažíváte kvůli této shodě jmen nějaké úsměvné příhody?

Někdy se mě na to ptají, třeba když jdu doktorovi. Prý jestli jsem jeho syn. Můj táta je bývalý hokejový brankář, chytla na Kladně, v Mladé Boleslavi. Teď má už k hokeji odpor, nemůže výstroj ani cítit. Fandí mi a je rád, že jsem dostal šanci v Teplicích.

Přicházíte z Opavy. Jaké to tam bylo?

První rok byl z mé strany nic moc, ale vyhrávalo se, udělala se baráž. Na podzim jsem pod trenérem Westem nastupoval pravidelně. Hrál jsem stopera. Teď mě trápilo koleno, přitahovač, nebyl jsem stoprocentní. Ale byli jsme dobrá parta.

Říkáte, že jste hrál stopera, to vlastně i v Ústí. Ale není to váš oblíbený post, že ne?

Pod Davidem Jarolímem jsem hrál stopera i v Ústí, to je pravda. Nejlépe se cítím na středním záložníkovi, ale kam mě trenér dá, tam budu hrát a snažit se podávat co nejlepší výkony.