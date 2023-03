Dominik Pleštil dal v neděli při svém prvním startu v základní sestavě Teplic premiérovou branku v žlutomodrém dresu. Gól vstřelený brankáři Brna Berkovcovi ale na tři body nestačil, Zbrojovka totiž v nastavení vyrovnala Řezníčkem z pokutového kopu na 1:1.

Pleštil, který na Stínadla přišel nedávno z Jablonce, byl za branku rád. „Vachy mi dal skvělý balon za obranu, tak to mám rád. Nedal jsem si sice ideální dotyk, ale dohrál jsem to do konce. Štěstí bylo, že se to odrazilo ke mně. Pak jsem v zakončení zachoval klid; věděl jsem ,že jsem blízko, tak jediná správná volba byla brankáře lobnout,“ líčil novinářům.

Ty zajímalo, proč Tepličtí v prvním poločase minimálně drželi balon a jen se štěstím přečkali šance soupeře. „První půle byla z naší strany zbytečně nervózní. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. V kabině jsme si v klidu říkali, že jsme zbytečně nervózní, že kvalitu máme na lepší výkon. Srovnali jsme se, vydechli si a řekli si, že na ně vlítneme bez nervozity. To se povedlo, tři body jsme si zasloužili. To, co se ale odehrálo na konci, je škoda. K penaltě se vyjadřovat nechci,“ odmítl Pleštil bližší komentář ke spornému momentu z třetí minuty nastavení.

Po zákroku Chaloupka na brněnského Pachlopníka učinil VAR zásah do původního rozhodnutí hlavního sudího Szikszaye a nařídil proti Teplicím penaltu. Kanonýr Řezníček ji s přehledem proměnil. „Nesmí nás to psychicky poznamenat. Neuděláme s tím nic. Příští týden je další zápas, teď si to musíme z hlavy vyndat. Je to prostě rozhodnutí rozhodčího, s tím nic nezmůžeme.“

Podle Pleštila bude na psychice týmu hodně pracovat nový kouč. „On říká, že hlava je hodně důležitá, což je pravda. Bez hlavy nemůžete hrát fotbal, když ji nemáte srovnanou. Tohle nás prostě nesmí psychicky rozhodit, musíme to hodit za hlavu. Měli jsme mít tři body, máme aspoň jeden, když to řeknu blbě. Příští týden v Pardubicích urveme všechny body.“