Jakub Hora I. má v tuzemské soutěži odkopáno 281 zápasů, v Teplicích byl přes čtyři roky. Na začátku sezony 2019/2020 zamířil do pražské Slavie, kde ale skoro nehrál. Nyní obléká dres Českých Budějovic. Jakub Hora II. za Severočechy mezi elitou nastoupil poprvé v posledním duelu ročníku 2021/2022, kdy už o nic nešlo. Pozornost na sebe upoutal letos v únoru, kdy ho trenér Jarošík postavil do základu proti Slavii. Rozhodně nezklamal, spíše naopak. Od té doby nasbíral dalších 12 startů, z toho šestkrát byl v základní sestavě.

„Rád bych se v další sezoně do základu propracoval. Udělám pro to maximum. Teď je velká konkurence, přišli noví hráči, i na mou pozici. Ale to je dobře, zdravá konkurence posouvá," myslí si 22letý defenzivní fotbalista, který první krůčky dělal na hřišti v Hrobu.

HLASUJTE! Kdo bude na Teplicku fotbalista sezony?

Se starším Jakubem Horou býval často zaměňován, pletli si ho fanoušci a dokonce i fotbaloví odborníci. „Pletli si nás hodně. Třeba před mým prvním ligovým utkáním, které jsem odehrál proti Pardubicím, dali v televizi jeho fotku místo mojí," vzpomíná s úsměvem. Naštvaný nebyl, naopak ho záměna potěšila. „Může to být pro mě pocta, protože druhý Kuba Hora toho dokázal víc. Kdybych se dostal alespoň na polovinu jeho kariéry, bylo by to super," myslí si.

S „tím druhým" Horou se potkal na soustředění v Turecku, vznikla dokonce společná fotka.

Nyní už si Hory nepletou. Tepličtí fandové určitě ne. V průběžném pořadí anketu Teplického deníku o hráče sezony je s celkem solidním náskokem první. „Něco jsem o tom zaslechl, je to hodně příjemné. Osobně si myslím, že bych tam měl být, ale těší mě to," děkuje Hora za hlasy.

Podpora fanoušků je pro něho důležitá především na stadionu, často totiž na Stínadlech bývají domácí fans zastíněni početnými tábory hostujících příznivců. Na vině je i to, že v Teplicích jsou dva kotle. „Já mám rád, když nás ženou dopředu, pomáhá mi to. Slyšel jsem, že by se naše kotle měly spojit, to je dobře. Fanklub je moc vysoko, kluci ze sektoru 15 zase v rohu. Prý mají být společně v sektoru 20 za bránou, to bude pro atmosféru určitě lepší, bude to hukot."

Hora vnímá, že s fanoušky nyní intenzivně jedná i klubové vedení. „Lidi z vnitřku klubu se o naše fandy teď zajímají víc. Jsem za to moc rád, vše je na dobré cestě."

FOTO, VIDEO: Derby skončilo smírem. Ljevaković prozradil, kde bude dál hrát

V sobotu Tepličtí v prvním přípravném zápase porazili v Dubí - Pozorce 3:2 druholigovou Vlašim, Jakub Hora byl v jedenáctce, která dostala šanci ve druhém poločase. „Naše první půlka první poločas ovládla, jen škoda penalty. My naskočili dobře, měli jsme nějaké šance, ale bylo to už vyrovnanější. Pak jsme dostali branku, i když byl soupeř v deseti. Naštěstí jsme to otočili. Myslím, že Vlašimi trošku došly síly, naopak my do toho šlapali ještě víc."

Pro Horu a spol. byl zápas tuze těžký, „skláři" ho totiž absolvovali po fyzicky náročném tréninkovém bloku. „Tahle část přípravy je ale důležitá," ví teplická hvězdička. „Víme, že nám to pomůže, i když to nikdo asi nemá rád. Já nemám rád posilovnu, radši to odběhám. Ale nemůžeme si vybírat, musíme makat, v sezoně pak z toho budeme těžit."

FOTO, VIDEO: Černé Teplice otočily první přípravný zápas. Vlašim porazily 3:2