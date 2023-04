Fotbalisté Teplic, kteří v sobotu spadli na poslední příčku nejvyšší soutěže, na Stínadlech porazili Hradec Králové 1:0. Gól dal z pokutového kopu Matěj Hybš. Žlutomodří zvládli ve druhém poločase hru o deseti a odlepili se z poslední pozice.

Atmosféra na utkání Teplice - Hradec Králové | Video: Deník/František Bílek

„Skláři“ vinou sobotního vítězství Zlína nad Českými Budějovicemi spadli na samé dno tabulky. Proti „votrokům“ ale předvedli velmi dobrý výkon a po dlouhých osmi ligových kolech slavili vítězství, přestože téměř celý druhý poločas hráli bez vyloučeného debutanta Mohameda Yassera.

Tepličtí proti svému neoblíbenému sokovi, kterého doma porazili naposledy před 13 lety, šli ve 22. minutě do vedení. Po zatažení Vondráška se k penaltě postavil obránce Matěj Hybš a ostrou ranou pod břevno rozjásal dvě tisícovky prokřehlých fanoušků. „Věřil jsem si. Byl jsem dopředu rozhodnutý, kam to kopnu. Brankář si sice na míč sáhl, ale spadlo to tam,“ byl šťastný hrdina utkání.

Žlutomodří ale měli ve svém kádru více reků, celý tým hrál obětavě a s obrovským nasazením. „Zaměřili jsme se na defenzivu, z ní jsme vycházeli. A vyloučení nás semklo, jak to tak někdy bývá,“ komentoval Hybš. Teplicím spolehlivě zachytal kapitán Tomáš Grigar, v úvodu zápasu i v samém závěru vždy vytáhl spolehlivý zákrok.

Ze zálohy se do obrany přesunul zkušený Lukáš Mareček. „V reprezentační pauze jsme pracovali na obraně, na jiném systému. Já hrál něco jako pravého stopera, ale bylo to variabilní. Výhry si moc ceníme a věříme, že se od ní odrazíme do dalších střetnutí.“

FK Teplice - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)

Branka: 22. Hybš z pen. Rozhodčí: Zelinka - Hurych, Vyhnanovský - Petřík (video). ŽK: Hybš, Jásir - Čech, Kodeš. ČK: 47. Jásir (Teplice). Diváci: 2073.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič - Vondrášek (81. Hora), Trubač (90.+1 Žák), Kučera, Jukl, Hybš - Jásir, Gning (75. Kodad). Trenér: Frťala. Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Leibl - Gabriel, Kodeš (62. Rada), Smrž, Ryneš - Pudhorocký (46. Matěj Koubek) - Kubala (89. Dvořák), Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.