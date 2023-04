Pod trenérem Zdenkem Frťalou se Teplice zvedly. Z šesti střetnutí vyválčily deset bodů a výrazně si v boji o záchranu pomohly. Po sobotním vítězství 2:1 v Olomouci se svým fanouškům představí v úterý od půl šesté na Stínadlech proti Mladé Boleslavi.

Matěj Hybš | Foto: Deník/František Bílek

Na Hané dal první gól Severočechů Matěj Hybš, byl to už jeho třetí jarní gól za penalty. „Penaltový expert nejsem. Dnes to bylo tak, tak! Gólman Sigmy je obrovský. Rozhodl jsem se, že to dám doprostřed a naštěstí to za něj prošlo. Byla to úleva," usmíval se Hybš po vítězném střetnutí.

„Skláři" si tři body zajistili až dvě minuty před koncem. Podle teplického defenzivního univerzála brali body zaslouženě. „My tomu šli naproti… Domácí chybovali, ale ty chyby pramenily z naší aktivity. U prvního gólu jsme si počínali, jak vyžaduje trenér. Chce rakety vepředu a vyústilo to ve faul na Filu, který to nevypustil a byl z toho pokutový kop. U druhého skvělou práci odvedl Yasser, Urbi to tam pak dal.

Teplice podržel gólman Grigar, v nastaveném čase čaroval. „Nepřestává mě překvapovat, jak je skvělý," ocenil Hybš.

Ten také promluvil o tom, co se na Stínadlech změnilo po trenérské výměně. „Každý kouč má své metody. On v první řadě ale potřeboval srovnat nás v hlavách. Neměli jsme na jaře dobrý start, prohráli jsme šestkrát v řadě. Chtěl nás prostě hlavně dostat z deky, co na nás ležela. Potom, jak jsme se trochu zvedli, začali makat, žrát trávu, přišly na řadu i systémové věci. Dostávali jsme moc gólů a tak obranná fáze byla na prvním místě."

I proti Mladé Boleslavi touží žlutomodří vyhrát, dvě kola před koncem základní části mají stále šanci vyhnout se bezprostředním bojům o záchranu. „Vítězství z venku si strašně vážíme, teď proti Boleslavi ho musíme potvrdit," velí Hybš.