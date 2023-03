FOTO, VIDEO: Hlavy hore! Frťala lil na prvním tréninku hráčům do žil sebevědomí

Podcast Nosiči vody je v režii Jaromíra Bosáka, Luďka Mádla a Karla Tvaroha. Ve svém posledním díle se zaobíral problematikou v severočeském klubu. Šedlbauer se vyjádřil k jednotlivým tématům, která v pořadu zazněla.

Další fámy o konci Jiřího Jarošíka v Teplicích

Mezi novináři na sociálních sítích i na zpravodajských webech proběhlo, že se Jarošík dozvěděl o svém konci z prohlášení na klubovém webu. Ani to není pravda. Po tiskové konferenci na Spartě, na které o svém konci v Teplicích Jiří Jarošík nevěděl, měl pohovor s Rudolfem Řepkou a Štěpánem Vachouškem. Až poté, co mu vedení klubu oznámilo konec na trenérské lavičce, vydal teplický klub zprávu o odvolání svého kouče.

„Jiří Jarošík s žádným ultimátem do zápasu na Spartě nevstupoval. Dát takové ultimátum vzhledem ke stoupající kvalitě Sparty a našim problémům by mohl dát jen hlupák. Jeho odvolání je důsledkem výkonů a výsledků mužstva v celé jarní části sezóny, obava z frustrace by mohla dále prohloubit naši výkonnostní krizi. Na základě toho jsme přistoupili k reakci v podobě odvolání trenérského týmu, abychom měli dostatek prostoru pro nalezení náhrady před tím, než se mužstvo začne připravovat na důležitý zápas s Brnem. Logicky jsme nějakou dobu diskutovali varianty řešení," napsal Šedlbauer do klubového prohlášení, které se v úterý odpoledne objevilo na webu sklářů.

„Další lží, která v pravidelné rubrice na serveru Seznam Zprávy zazněla, je informace, že měl Zdenko Frťala podepsanou smlouvu už před utkáním na Spartě. První schůzka s panem Frťalou proběhla až v neděli v podvečer. Na ní jsme řešili jeho působení u A mužstva," vyvrátil Pavel Šedlbauer další nesmysl.

Komentář: Proč skončil trenér Jarošík? Svou roli hrál i nedostatek zkušeností

Šéf představenstva FK Teplice také přiblížil, jak probíhalo rozloučení s Jiřím Jarošíkem. „Došlo k němu v neděli ráno, a to velmi kultivovaně z obou stran. Jeho přístup i přístup jeho realizačního týmu na setkání velmi oceňuji. Navíc si velmi cením jejich práce pro klub. Bohužel se stane, že výkonnost ve sportu klesne a je třeba tuto skutečnost řešit."

Šedlbauer poznamenal, že zveřejňování nepodložených a neověřených skutečností je proti dobrým mravům. „Může kluby poškozovat nejen v očích veřejnosti, ale také v očích klubových partnerů a sponzorů," tvrdí zkušený manažer. „Nehledejme za vším podlost a podrazy," dodal na závěr svého prohlášení.