Nové logo FK Teplice bylo při pondělním slavnostním představení v domu kultury přijato převážně pozitivně, většině osobností teplického fotbalu napříč generacemi se líbilo. Našli se ale i tací, kteří si na něj budou muset dlouho zvykat. Největší kritici se podle očekávání vyrojili na sociálních sítích.

Není bez zajímavosti, že jednoduchý znak někomu evokuje šest let starou změnu italského Juventusu Turín. „V první moment po odhalení nového teplického znaku mi naskočilo logo Juve," přiznal dlouholetý kapitán sklářů Admir Ljevaković. Populární „Ljeva" má na ruce vytetovaný stávající teplický znak, ten nový prý jeho tělo výhledově také ozdobí. „Za mě je to nové logo ideální. Takže určitě si ho nechám vytetovat."

„Ten nový znak pasuje do téhle doby, líbí se mi," zazněla chvála z úst Petra Němce, olympijského vítěze z roku 1980. Starší generace ale neskrývala mírné rozpaky. „Je to moderna, prostě v duchu doby. Musíme si všichni na to zvyknout," zachoval dekorum Přemysl Bičovský. To někdejší vynikající brankář Jiří Sedláček řekl upřímně, co si o novém logu myslí. „Moc se mi nelíbí. Byly hezčí loga. Není na něm město, znak, prameny. Tak to bylo u těch předešlých."

Zástupci současné hráčské generace byli opačného názoru. „Moje první pocity jsou nádherné, protože je to jednoduché, líbivé," dával palec nahoru obránce Tomáš Vondrášek. „Říkali jsme si se spoluhráči, že se nám moc líbí. Já už se moc těším, až ho budu mít od léta na dresu. Také mi připomíná logo Juventusu, které se mi od začátku líbilo, i když bylo přijímáno většinou s rozpaky. Ale mně se líbí, když se loga zjednodušují. Patří to do 21. století," přidal svůj názor útočník Filip Žák.

Nejvíce kritiků se našlo na sociálních sítích, což ale není nic překvapivého. Nová loga jsou totiž vždy přijímaná spíše s rozpaky, o čemž se kromě zmiňovaného Juventusu přesvědčila i pražská Sparta.