Skvělé Teplice i v oslabené sestavě sahaly v posledním kole základní části nejvyšší fotbalové soutěže po třech bodech. Vedly díky Hyčkovi, pět minut před koncem ale srovnal pěknými nůžkami Chorý. V nadstavbě čekají „skláře" tři duely na domácím stadionu, dvakrát budou hrát venku.

Viktoria Plzeň – FK Teplice 1:1 | Foto: FCVP / Martin Skála

Žlutomodrým chyběli Vondrášek, Grigar, Kučera, Fila a další hráči; ti, kteří ale byli trenérovi Frťalovi k dispozici, podali na západě Čech velmi dobrý výkon. V prvním poločase se domácí takřka nedostali ke kloudnému ohrožení náhradníka Muchy. Až po obrátce gólman Teplic vychytal Durosinmiho. Ale chvíli poté se po centru Radosty prosadil sváteční střelec Hyčka a hostující celek vedl.

Poté se Plzeň zlepšila, vytvořila si spoustu šancí, gól dala ale jen jeden, v 85. minutě se ve vápně výtečně zorientoval Chorý a vystřihl svému týmu alespoň bod. Tepličtí sice sahali po vítězství, plichta je ale spravedlivým vyjádřením toho, co se v neděli v Plzni dělo.

„Myslím, že těch situací ještě před obdrženým gólem tam byla spousta, takže bod určitě bereme všema deseti. Hráči už pochvalu uslyšeli, akorát trošku jsem jim vytkl, že jsme měli možnost jít pětkrát šestkrát do otevřené obrany domácích, ale řešení jsme zvolili špatné. Každopádně závěr byl hektický a my to dokázali k remíze dotáhnout,“ radoval se z bodu kouč Severočechů Zdenko Frťala.

Víte, že…

… jen 25 hráčů v teplické prvoligové historii odehrálo za „skláře" 150 zápasů? Tím 25. se stal v Plzni záložník Daniel Trubač.

V nadstavbové skupině o záchranu Teplice v sobotu 6. května přivítají Pardubice, o týden později hrají znovu doma, tentokrát hostí Zlín. Oba duely začínají v 15 hodin. V neděli 21. května od 15 se představí v Ostravě, ve středu 24. května se na Stínadlech od 19 hodin střetnou s Brnem a nadstavbu zakončí v neděli 28. května v Jablonci (17).

Aktuálně jsou Tepličtí třináctí, na dvanáctou příčku, kterou okupuje Brno a která znamená hájení prvoligové příslušnosti v baráží, mají jednobodový náskok.



FC Viktoria Plzeň – FK Teplice 1:1 (0:0)

Branky: 85. Chorý – 50. Hyčka

Rozhodčí: Hocek – Paták, Pospíšil. ŽK: Jemelka, Mosquera – Hora, Chaloupek. Diváci: 8670.

Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Kaša, Jemelka, Sýkora – Kalvach, Květ – Mosquera (65. Jirka), Vlkanova (56. Vydra), Durosinmi (65. Kliment) – Chorý.

Teplice: Mucha – Hora II, Chaloupek, Mičević – Radosta (90+6. Sarr), Hyčka, Mareček, Trubač, Urbanec (77. Sy) – Žák (66. Núr), Gning (77. Vachoušek).