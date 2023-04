Fotbalisté Teplic ve 26. kole první ligy zvítězili v Českých Budějovicích 3:0, naplno bodovali podruhé za sebou a upevnili si čtrnácté místo. Jihočeši prohráli třetí z posledních čtyř kol a v tabulce zůstali dvanáctí. Ve 22. minutě otevřel skóre Daniel Fila, krátce po změně stran zvýšil Abdallah Gning a třetí branku přidal Lukáš Mareček v 73. minutě. Severočeši venku v nejvyšší soutěži vyhráli po sérii osmi porážek.

Radost Teplic | Foto: Deník/František Bílek

Po opatrné začátku zápasu se jako první osmělili hosté. Po necelé čtvrthodině hry z velké šance hlavičkoval těsně nad Mičevič, který využil nakrátko rozehraný roh a centr Hybše.

Druhou příležitost už však Tepličtí využili. Ve 22. minutě domácí nepřesně založili útočnou akci, míč získal Senegalec Gning, jenž se snadno dostal přes bránícího Čoudka. Gnigovu střelu vyrazil brankář Dynama Šípoš, ale balon získal Fila, který otevřel skóre premiérovým gólem v ligové sezoně.

„Já jsem byl dlouho mimo hru, vracel jsem se po zranění. Bylo to pro mě náročné, už bych to nechtěl začít. Ten můj gól? Nebylo to tak snadné, jak to vypadalo, trošku mi tam překážel rozhodčí. Ale jsem moc rád, že jsem se trefil. Mnohem radši jsem však za cennou výhru," byl šťastný útočník Teplic, který na Stínadlech hostuje z pražské Slavie.

Českobudějovičtí mohli vyrovnat o sedm minut později, ale Čermákovu střelu vyrazil teplický brankář Grigar.

Hosté na první poločas navázali ještě povedenější druhou částí. Hned v jejím úvodu po chybné přihrávce Sladkého skóroval Gning, jenž si připsal osmou branku v ligovém ročníku.

Vrchol zmaru pro Jihočechy však nastal v 73. minutě. V blízkosti půlicí čáry se srazili domácí Havel s Čoudkem, teplický Žák tak velmi snadno posunul míč na nabíhajícího Marečka, jenž překonal Šípoše potřetí v utkání. Teplice v Budějovicích v lize zvítězily po deseti duelech a poprvé od května 2007.

„Jsme moc rádi za tři body. Věřím, že jsme udělali radost našim fanouškům. Cesta k úspěchu? Aktivní obrana všech hráčů, zodpovědnost. Byli jsme si vědomi síly domácích, kteří chtějí hrát fobal. Vyvarovali jsme se zdramatizování zápasu, nepřipustili jsme chyby," okomentoval cennou výhru kouč sklářů Zdenko Frťala. „Teď si to užijeme, dýchá se nám lépe, ale od úterý se budeme připravovat na Slovácko," dodal.

Dynamo České Budějovice - FK Teplice 0:3 (0:1)

Branky: 22. Fila, 48. Gning, 73. Mareček. Rozhodčí: Batík - Kotík, Dresler - Adámková (video). ŽK: Hais - Trubač, Jakub Hora II.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Havel, Čoudek - Čavoš (46. Adediran), Čermák (62. Hais), Jakub Hora I, Skovajsa (46. Čmelík) - Hellebrand (82. V. Hora), Potočný - Škoda (62. Bastl). Trenér: Nikl.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič - Vondrášek, Trubač (85. Vachoušek), Kučera, Jukl (85. Jakub Hora II), Hybš - Fila (68. Žák), Gning (58. Urbanec). Trenér: Frťala.