Nevyšla jim první půle, ve které jednou inkasovaly, poté přišly o vyloučeného Vondráška a dostaly druhý gól. Teplice se nevzdaly, duel se Slováckem zdramatizovaly, přesto to na body nestačilo. „Skláři" v 27. kole nejvyšší fotbalové soutěže doma padli 1:3. Diváci jim při odchodu ze hřiště tleskali.

Atmosféra na utkání Teplice - Slovácko | Video: Deník/František Bílek

„Nevzdali jsme se, to hodnotím pozitivně. Lidi hráče za to odměnili potleskem. Bohužel jsme v první půli nezvládli dohrát standarku, pak jsme dostali červenou, ale nenapadlo by mě, že za Vondráškův faul bude následovat vyloučení. Brzy po ní jsme inkasovali, ale hlavy jsme měli pořád nahoře. Z penalty jsme snížli, Slovácko zpozornělo. Kdybychom nedostali gól na 1:3, tak věřím, že by nás diváci dotlačili k vyrovnání," povzdechl si teplický trenér Zdenko Frťala.

Jeho svěřenci inkasovali dvakrát ze standardní situace „Musíme respektovat sílu soupeře. Víme, jak se při standardkách chovat, ale Slovácko má standardky silné. Mrzí mě, že jsme dvě neuhlídali."

Tepličtí se během duelu museli obejít bez Tomáše Kučery, který má svalové zranění, v příštím duelu budou postrádat vyloučeného Vondráška. Podle Frťaly to nesmí být problém. „Nechceme kňourat, že nám chybí Kučera nebo že Vondrášek dostal červenou kartu a budeme příště bez něj. Jsou tu další hráči. Proti Slovácku ukázali, že jsou platní."

Mužem zápasu byl hostující Kalabiška - po zákroku na něj byl vyloučený teplický hráč, hned vzápětí dal gól svého týmu na 2:0 a o pár minut později to byl právě on, kdo před penaltou Teplic v pokutovém území zahrál rukou.

„Nedokážu si vysvělit, co se stalo po našem druhém gólu. Přestali jsme se pohybovat, mysleli jsme si, že to v přesilovce uhrajeme v chůzi. Přestali jsme hrát a po penaltě jsme se pak museli bát při každém dlouhém balonu do šestnáctky. Uklidnil nás až třetí gól. Jsem spokojený s výsledkem a hrou do stavu 2:0. Ze zbytku je potřeba si vzít velké ponaučení," zhodnotil zápas trenér Slovácka Martin Svědík.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo

FK Teplice – 1. FC Slovácko 1:3 (0:1). Branky: 63. Hybš z penalty - 26. Petržela, 49. Kalabiška, 84. Vecheta. Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Slavíček. VAR: Batík, AVAR: Hrabovský. Žluté karty: Mičević, Gning – Trávník, Kudela, Kim. Červená karta: 47. Vondrášek (Teplice). Diváci: 2 630.

Teplice: Grigar – L. Mareček, Mičević, Chaloupek – Vondrášek, Trubač (85. Čičovský), Jukl, Urbanec (64. Hyčka), Hybš – Fila (53. Núr), Gning (85. Babacar Sy). Trenér: Frťala.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Siňavskij (90.+3. Juroška), Havlík, Trávník (53. Kudela), Petržela (72. Holzer) – Šašinka (72. Kim) – Mihálik (72. Vecheta). Trenér: Svědík.