Teplice jsou nyní v tabulce tři body od posledního místa, které patří Zlínu. Na Letné se čeká dominance favorita, který v posledních čtyřech domácích duelech nasázel soupeřům jedenáct branek. Nenabízí se proto ve vlastním pokutovém území zaparkovat autobus, nejlépe pak doubledecker? „Takový já nejsem. Na Letné autobus zaparkoval snad každý, každý tam ale stejně prohrál. Nemá to prostě cenu, musíme hrát odvážněji. Nechci říct, že bychom to nějak otevřeli, ale musíme se hlavně zlepšit v obranné fázi," ví Jarošík, kde jsou skláři nejvíc rozbitní.

Na jablonecké Střelnici se tento fakt znovu potvrdil. „Doufám, že s hráči z toho zápasu v Jablonci rychle vzpamatují, protože tak, jak hráli, se hrát nedá. Nebudu hodnotit fotbal, na tom terénu se hrát nedal, ale nebylo tam nasazení, přístup," zdvihá Jarošík varovný prst. „Není to psychikou, protože zklamali hlavně starší hráči, kteří mají plno zkušeností. Musíme v obranné části dělat základní věci, to nám teď vázne. Nebo spíš to není vůbec. Jsou tam individuální chyby, například klasické nabírání hráčů. Proto mají pak soupeři prostor a i v menším prostoru nám dokážou dát gól. V obranné fázi prostě musíme předvést diametrálně rozdílný výkon!" uzavírá muž, jehož pozice na Stínadlech vinou zatím hodně nepovedeného jara není už tak stabilní jako v minulosti.

Středopolař Robert Jukl hlásí návrat na zelené trávníky. V Jablonci už seděl na lavičce, nyní je stoprocentně fit a připravený teplickému týmu pomoc. Odchovanec Hradce Králové si nešťastně natrhl vazy v kotníku v generálce proti Rapidu Vídeň, proto nestihl začátek jara. „Přisedl jsem si po souboji nohu, bylo to dost smolné. Bylo to natržené, pauza byla na můj vkus dlouhá. Nikdy jsem takhle vážně zraněný nebyl," říká 24letý sympaťák. Při sledování zápasů Teplic trpěl. „Trápilo mě to, nemohl jsem nijak pomoct, jen přát klukům hodně štěstí. Výsledky nebyly dobré, i když herně to místy nebylo tak špatné. Bohužel jsme měli i smůlu. Věřím, že to půjde nahoru." Jukl ví, že se skláři bude hrát v této sezoně už jen o záchranu. „Potřebujeme teď každý bod, tomu musíme vše podřídit a na hřišti bojovat ze všech sil, aby se to dařilo."