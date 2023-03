/KOMENTÁŘ/ Lze spojovat historii FK Teplice a dávno zaniklého německého klubu Teplitzer FK 03?

Teplitzer FK 03 | Foto: archiv Františka Bílka

Fotbalové Teplice ukázaly v pondělí světu nové logo, to stávající po téměř třech dekádách po sezoně půjde do síně slávy. Fanoušci si na něj budou pamatovat jako na symbol tučných let, během kterých se na plných Stínadlech hrály evropské fotbalové soutěže. Nový znak je moderní, povedlo se i představení nové identity. Potud si klubový marketing zaslouží pochvalu, byť si musí vyslechnout i negativní komentáře. To je však při změně log a identit sportovních klubů zcela běžný jev, který se nevyhnul například ani Juventusu či pražské Spartě.

Zaráží mě však, že se vůbec neřeší slova, která při slavnostním představení v domě kultury zazněla z úst šéfa představenstva Pavla Šedlbauera a následně i zpěváka a fanouška žlutomodrých Kamila Střihavky. Volala totiž po spojení FK Teplice se sudetským Teplitzerem FK 03, klubem, který v lázeňském městě působil před válkou. „Vždycky mě hrozně rozčilovalo, že naše historie začínala rokem 1945. Tlačím dva roky na změnu," pronesl Šedlbauer. Střihavka vyzval k přepsání klubových kronik: „Sice tady před válkou žili Němci, ale nejen oni. I Češi, proboha. A Teplitzer FK, i kdyby v něm byli jen Němci, což nebyli, je z Teplic," vypálil do zaplněného Koncertního sálu. Řada lidí tleskala, patrně vůbec ale nevěděla, o co jde. Jeden zpravodajský server dokonce napsal, že skláři přihlášením ke svému předchůdci posunuli historii klubu až k letopočtu 1903, tedy ještě do Rakouska-Uherska, kdy byl Němci Teplitzer FK 03 založený.

Ano, řadu mladších ročníků překvapí, že TFK 03 byl německý klub, který měl německé vedení a německé hráče. Vznikl (a i zanikl) v době, kdy v Teplicích byla výrazná menšina Čechů. Díky své toleranci k ostatním národnostem za něj hrálo i několik Čechů, Slováků, Maďarů či Rakušanů. Dvě světové války vytvořily mezi Čechy a Němci bariéry, které po květnu 1945 nedovolovaly novým osídlencům Teplic obnovovat slávu zaniklého Teplitzeru. Založili si svůj vlastní klub, ryze český SK Teplice - Šanov. A přestože začal využívaly hřiště Teplitzeru na Drožďárně a působili v něm Krčil se Šteflíkem a i dva hráči, kteří byli před válkou v TFK 03, šlo o zcela jiný klub, jehož zakladatelé s tím předchozím nechtěli mít nic společného. Nedovolovala to nálada ve společnosti, která odmítala kvůli válečnému příkoří vše německé.

Chápu snahu současného vedení a marketingového oddělení FK Teplice o obroušení hran, sám mám s poválečným odsunem Němců velký problém, historii však přepisovat nelze. Teplitzer FK 03 a FK Teplice jsou rozdílné kluby, které měly společné jen město, stadion a pár nadšenců, kteří nemohli bez fotbalu existovat. Historie TFK 03 má ještě řadu bílých míst. Především to, co se odehrávalo v kontextu tohoto fotbalového klubu v Teplicích v období druhé světové války, není podrobně zmapováno. Troufám si tvrdit, že se Šedlbauerem a Stříhavkou by řada historiků nesouhlasila. A už vůbec ne zakladatelé ryze českého SK Teplice - Šanov, o jejich památku a čest jde přeci především…

Naroubovat FK Teplice na Teplitzer FK 03 prostě nejde. K pochopení může posloužit i paralela teplických hokejových klubů. Ve městě působil v minulém století a ještě v první dekádě století nového HC Stadion Teplice. Pár let po jeho zániku vznikl nový klub HC Teplice Huskies. Působí v něm několik trenérů a funkcionářů, kteří vyrůstali ve Stadionu, přesto jde o zcela jiný klub. Samotní představitelé HC Teplice Huskies při založení klubu hlásili, že s HC Stadion Teplice nechtějí mít nic společného, že začínají psát zcela novou historii. To stejné se odehrálo i v případě TFK 03 a SK Teplice - Šanov. Jen s tím rozdílem, že Teplitzer byl německý klub a jeho zánik a vznik nového klubu dělila válka. A každý ví, kdo byl v té válce zlý a kdo byl na druhé straně barikády…