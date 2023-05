Komentář sportovního reportéra Deníku Františka Bílka k jarním událostem na teplických Stínadlech.

Zdenko Frťala | Foto: Deník/František Bílek

„Když Teplicím vypadne pár hráčů, neporazí ani Ústí," tvrdil odvolaný kouč „sklářů" Jiří Jarošík pár dní po svém vyhazovu. Jenže jeho bývalí svěřenci se pod novým trenérem Zdenkem Frťalou nebývale zvedli, v počtu bodů získaných od jeho příchodu byli v těsném závěru za Spartou a Slávií! Vedení Severočechů udělalo jeden ze svých nejlepších tahů za posledních pár let, angažování Frťaly se ukázalo být jackpotem.

Ředitel Rudolf Řepka, sportovní ředitel Štěpán Vachoušek a i šéf představenstva Pavel Šedlbauer byli často kritizovaní za slabé výsledky Teplic, které už několik sezon hrají o záchranu nejvyšší soutěže. Málokdo bere při své kritice v potaz, že finanční tok od majitele zeslábl natolik, že si „žlutomodří" často nemůžou dovolit ani lepší hráče ze 2. ligy. A jak je známo, v současné době platí ve vrcholovém sportu více než kdy jindy ono otřepané „bez peněz do hospody nelez".

Teplice proto nejsou na přestupovém trhu silným hráčem, často berou i „zboží", které je sázkou do loterie. I bez šikovných skautů ale stále umí vytipovat fotbalisty, kteří na Stínadlech zazáří. Právě uplynulá sezona vynesla na orbit zájmu Gninga, Urbance a Žáka. A to není vše - ve velmi dobrém světle se ukázali odchovanci Chaloupek a Hora, povedla se hostování Hybše a koneckonců i Fily, který se v ligovém finiši rozehrál k slušným výkonům.

Trefou do černého ovšem bylo jmenování Zdenka Frťaly hlavním koučem. Už na začátku jara jsem v jednom ze svých komentářů upozorňoval na nutnost změny stylu. O záchranu se totiž nehraje tak, jak se mužstvo prezentovalo pod Jiřím Jarošíkem. Frťala dokázal tým stmelit, vlít mu do žil zdravé sebevědomí a také změnit organizaci samotné hry.

I on se musel v průběhu jara vypořádat s absencemi opor. Nestěžoval si, pracoval s tím, co měl k dispozici. Tepličtí i bez několika zraněných či vykartovaných hráčů bojovali jako jeden muž. A bodovali. Nejvyšší soutěž s přehledem zachránili díky mentalitě vítězů, kterou do nich nový kouč napumpoval.

Bude zajímavé sledovat, jak si Frťala povede v příštím ligovém ročníku. Jestli v něm bude úspěšný jako po svém příchodu, je velmi těžké predikovat, nicméně „skláři" pod jeho vedením bodovali především s celky, které také měly starosti se záchranou, tudíž přehnaný optimismus rozhodně není na místě.

Teplické vedení by ale měla veřejnost za trenérskou výměnu blahořečit, byť si při ní v březnu kdekdo klepal na čelo.