Fotbalové Teplice už jsou zachráněné, liga se v lázeňském městě bude hrát i v příštím ročníku. Mimochodem to pro Severočechy bude už osmadvacátá sezona v řadě mezi elitou. „Skláři" už vyhlíží posily, ještě ale musí dohrát dva zápasy, ve kterých půjde o záchranu jiným týmům. Ten první hned ve středu doma proti Brnu.

Nemanja Mičevič z Teplic v souboji s Eneo Bitrim z Ostravy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Víme, že ještě není konec, že jiné klub bojují o záchranu. Nechceme ligu dehonestovat, budeme také bojovat," slibuje teplický záložník Daniel Trubač.

První posilou „žlutomodrých" by mohl být stoper Michael Lüftner. 29letý teplický odchovanec se na Stínadlech připravuje od ledna. Naposledy působil v maďarském Féhérváru, hrál za Slavii, odkud má titul, nebo i za FC Kodaň. „Absolvuje u nás zápasovou praxi, aby se po zranění dostal do bývalé formy, proto jsme ho zaregistrovali,“ okomentoval jeho víkendový start za béčko „sklářů" proti Benešovu klubový ředitel Rudolf Řepka. „U něj je důležité zdraví. Ale mohl by pro nás být klíčovým hráčem," přiznal trenér Zdenko Frťala.

Ten si mohl v neděli pořádně oddychnout, Tepličtí mohli vzhledem k ostatním výsledkům i po porážce 1:2 v Ostravě slavit záchranu mezi elitou. „To, že jsme dvě kola před koncem zachránění, je obrovská úleva. Od mého příchodu byl každý zápas důležitý. Jsem rád, že naši kluci pochopili, jak si představujeme jejich přístup k různým věcem. Za to byli odměněni. Důležité je, že dostali do DNA maximální nasazení a týmový výkon," chválil Frťala.

„Záchrana? Hořkosladká úleva. Na druhou stranu jsme před třemi měsíci byli poslední a musíme si přiznat, že to bylo těžké období. Nakonec jsme z toho vyklouzli,“ přidal svůj pohled Trubač, jenž mužstvo v Ostravě - Vítkovicích vedl do boje opět jako kapitán.

Ve středu od 19 hodin Teplice hostí na Stínadlech Brno, které se chce vyhnout přímému sestupu.