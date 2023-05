Tohle bude možná nejdůležitější zápas sezony! Pokud Teplice v neděli (15.00) v utkání druhého kola nadstavbové skupiny o záchranu porazí Zlín, výrazně se přiblíží záchraně nejvyšší soutěže.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Trenér „sklářů" Zdenko Frťala ale varuje: „To, že je Zlín na dně tabulky, neznamená, že to není kvalitní tým. Naopak má enormně zkušený kádr. Rozhodně do střetnutí nejdeme v roli favorita. Je to ale pro nás další souboj, ve kterém chceme uspět, Zlín bude jiný příběh, jiné utkání než bylo to proti Pardubicím."

Před týdnem Severočeši Pardubice porazili 1:0, když se trefil nový kapitán Daniel Trubač. Brankář Filip Mucha, který se stal kvůli disciplinárnímu trestu Tomáše Grigara jedničkou, si na své konto připsal po necelém roce čisté konto. „Byl to spíš lehčí zápas, na druhou stranu možná jeden z nejdůležitějších, co jsem hrál. Pro nás byly tři body zlaté, bylo to hodně o hlavě, taktická bitva o jednom gólu. Víme, že hra nebyla ideální, ale hlavní je to, že jsme ty body ukopali."

Teplická Stínadla slaví půlstoletí. Na ligu byla vyprodaná šestkrát

Frťala by chtěl, aby v neděli byla hra jeho svěřenců lepší. „V tréninkovém procesu jsme na tom pracovali. Jde hlavně o to, že bez míče se těžko odpočívá. Takže chceme být častěji v držení míče, nemít po jeho zisku zbytečné ztráty." Podle Muchy bude Zlín těším oříškem než Pardubice. „Hraje o život, přijede bojovat o body. My víme, že si můžeme tím zápasem pomoct, dostat se do klidnějších vod."

Mucha věří, že „žlutomodrým" opět pomůžou fanoušci. „Teď jich chodí víc, ta to jsem moc rád, jsou i slyšet. Věřím, že nás přijdou podpořit i na naše poslední dva domácí zápasy. Plánují i výjezd na Baník, to je super, snad jich pojede co nejvíce. Snad po Baníku už budeme moct společně oslavit záchranu ligy."