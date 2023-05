V důležitém záchranářském souboji Teplice na Stínadlech porazily poslední Zlín 2:1. Obě branky vítězů dal Fila, hostům sudí Nehasil po poradě s VARem neuznal dva góly, pokaždé byl jejich střelcem Kozák. Severočeši mají tři kola před koncem náskok sedmi bodů na první barážovou pozici.

Atmosféra na fotbale Teplice - Zlín | Video: Deník/František Bílek

„Hodně se nám ulevilo, když VAR rozhodl v náš prospěch. Ještě ale není konec, ve hře je devět bodů. Kvůli kartám jsme před Ostravou přišli o tři hráče,“ konstatoval trenér FK Teplice Zdenko Frťala.

Razítko na snažení „sklářů" v úvodní čtvrthodině dal Daniel Fila, který v ideální střelecké pozici rozradostnil přes tři tisícovky fanoušků. Tepličtí hráli opravdu dobře a o život hrající hosty k ničemu nepouštěli. Pojistky v podobě druhého gólu se ale nedočkali.

Po obrátce ale Jihomoravané Simerským po jednoduché akci srovnali a záhy se dožadovali pokutového kopu za ruku Chaloupka. Sudí Nehasil ale po konzultaci s VARem nechal hru pokračovat a o chvíli později využili domácí postupný brejk ke vstřelení rozhodující branky, opět se radoval Fíla. Zlín sice dvakrát srovnal, oba Kozákovy góly však neplatily! Poprvé totiž využil ofsajdové pozice, při druhém gólu si pomohl rukou.

„Já jsem necítil, že bych hrál rukou. Radši se nebudu k tomu všemu vyjadřovat,“ řekl zklamaný útočník Zlína novinářům.

Více než desetiminutové nastavení už další góly nepřineslo.

„Kluci šli na krev. I když Zlínští srovnali, tak nás to nepoložilo. Jsem rád, že až na ten inkasovaný gól jsme ten zápas zvládli,“ velebil Frťala svůj tým. S Teplicemi bodoval poosmé ve svém desátém střetnutí v roli kouče. „Jsme rádi, že se ta situace takhle pro nás pozitivní. Hráči pochopili, co znamená odvádět pro klub sto procent. Je to odměna pro všechny,“ dodal.

FK Teplice - Trinity Zlín 2:1 (1:0). Branky: 18. a 79. Fila - 72. Simerský. Rozhodčí: Nehasil - Machač, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Gning, Hora, Mareček, Mucha - Fantiš, Bartošák, Janetzký, Balaj. Diváci: 3513.