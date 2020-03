V pátek na Stínadlech rozdával svým svěřencům pokyny, aby věděli, jak se individuálně připravovat. „Byli běhat. O víkendu mají volno a v pondělí se tu sejdeme, od desíti budeme trénovat na umělce. Až do pátku, pak se zase uvidí,“ shrnul teplický kouč.

Detaily o pátečním běžeckém tréninku přiblížil kondiční trenér Antonín Čepek. „Bylo to čtyřicetiminutové zatížení, které bylo zaměřené na obecnou a smíšenou vytrvalost. Bylo tam pět minutových vsuvek rychlostí 18 km/h, což je pět svižných třístovek. Celkem uběhli tak osm kilometrů.“ Kondiční kouč také přidal jednu perličku: „Fyzickou kondici si tělo sportovce dokáže udržet až tři týdny bez nečinnosti. Pak jde ale dolů.“

Přípravu žlutomodrým komplikuje zavřená posilovna, silová cvičení tak musí vynechat. Největším problémem pro Hejkalovu partu je nařízení, které nedovoluje na Stínadlech v jednu chvíli 30 a více osob. „To je velký logistický problém, který musíme řešit. V třiceti na umělce trénovat můžeme, ale musíme si dávat pozor, abychom v útrobách stadionu nepřesáhli požadovaný počet. A počítají se do něj všichni. Takže tepličtí kluci asi budou jezdit na trénink už oblečení,“ krčí Hejkal rameny.

Do jeho povídání vstupuje tiskový mluvčí Martin Kovařík. „Přitom nařízení vlády nezakazuje lidem chodit do fabriky, kde jsou také v počtu nad třicet lidí. A hráči, trenéři, my všichni, co fotbal děláme, ho máme také jako práci,“ vypichuje zajímavou skutečnost.

Vše se může změnit v úterý. Ve hře videokonference UEFA bude i odpískání zbytku sezony. „To se stát můžeme. Podle toho se pak přizpůsobíme, ale určitě tréninky budou. Ti hráči měli před sebou ještě osm zápasů, ve kterých bojovali o smlouvy. Tak se musí ukázat na tréninku, když zápasy nejsou. Na nás trenérech je udržet je v nějakém tom herním módu. Ale je nezvyk nemít ani přípravné zápasy. Já osobně nevěřím tomu, že se sezona ještě rozjede,“ tvrdí Hejkal. Současnou situaci konzultuje s trenéry ostatních týmů. „Jsem ve spojení se Slavií, Spartou, Jabloncem nebo Opavou. V názorech na to, jak tým při pauze připravovat, se shodujeme.“