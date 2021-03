Podle zjištění Deníku jsou jen kvůli koronavirovému průšvihu „skláři" v této sezoně chudší o 15 milionů, navíc jim hrozí další ztráty od sponzorů i od vlastníka, kterým je známý sklářský koncern AGC.

Dokážete říct, o kolik jste chudší oproti slavným časům, které byla za ředitelování Františka Hrdličky?

Bude to zcela určitě několik milionů korun. Musíme vzít v úvahu to, že je dnes jiná hodnota peněz. Takže to snížení bude oproti rokům, kdy byl ředitelem pan Hrdlička, zhruba třiceti až čtyřicetiprocentní. Už od dob pana Hrdličky se snažíme najít nějakého partnera, který by nám finančně pomohl. Na jeho hledání se podílí i naše vedení v Belgii. Zatím nemáme pozitivní odezvu. Před nějakými čtyřmi, nebo pěti lety měl zájem vstoupit do našeho klubu Standard Lutych. Udělal si ale finanční analýzu televizních práv, pak od svého záměru ustoupil. Snad se to zlepší.

Takže příčiny toho, proč šel klub dolů s výkonností, lze hledat v penězích?

Není to zrovna lehká otázka. Je to souhrn několika věcí. Určitě v tom hraje roli to, že se nám nedaří sehnat peníze. Když se podíváte na finanční histori klubů z ligy, tak my se pořád propadáme. Proto jsme v posledních letech hledali trenéra, který je i finančně přijatelný pro nás klub, což s sebou nese riziko neúspěchu. Vystřídali jsme jich poměrně hodně. A s příchodem každého kouče se mužstvo přebudovává, s čímž výkonnost souvisí.

Nový ředitel Rudolf Řepka na tiskové konferenci řekl, že klub čeká spousta práce. Nechtěl slibovat boj o poháry, důležitá nyní bude hlavně ta práce, především pak s mládeží. Jak vy se díváte na dlouhodobé cíle?

Hrajeme fotbal pro to, abychom byli úspěšní. Dlouhodobě určitě pro nás poháry cílem jsou. Ale je potřeba mít k tomu podmínky. Pokud se nám podaří zajistit také finanční základ na úrovni let, kdy jsme poháry hráli, tak cílem bude hrát znovu poháry.



Jaká očekávání vlastně po příchodu pana Řepky do funkce ředitele máte?

Pan Řepka se ve fotbale pohybuje dlouhá léta, a to ve vysokých funkcích. Věříme, že naváže na funkci Petra Hynka, a ještě navíc přidá nějakou přidanou hodnotu, například ve formě kontaktů a zlepšení image klubu.



Jak se díváte na to, že Rudolf Řepka je jednou z tváří Fevoluce?

V tomto projektu ho podporujeme. Má stejné hodnoty, jako máme my. Jsem přesvědčený, že to je tak správně. Věřím, že se i větší kluby budou podobně vyjadřovat. To pak bude síla, která změní fotbalové prostředí v naší republice.



Jedním z kandidátů na post ředitele byl i Petr Měsíc, který je také velkým teplickým patriotem. Počítáte s ním například do představenstva?

Máme určité představy. Budeme chtít posílit představenstvo, nad panem Měsícem uvažujeme. Má velmi vřelý vztah ke klubu, nápady. Ale zatím bych to nechtěl blíže komentovat. Všechny tyto záležitosti by měly proběhnout na valné hromadě ve druhé polovině března.