V Teplicích se hrál pěkný fotbal, fanouškům obou klubů se líbil. Domácí příznivci litovali porážky, uznali ale sílu Slavie. Výkon, který předvedli „žlutomodří", i přes ztrátu bodů dokázali ocenit.

„Mám smíšené pocity. Vlastně mě překvapuje, že ten tým, kterej je už tak z půlky vytahanej z nižších soutěží, dokáže hrát s milionářskou Slavií velmi důstojnej zápas. A že z jeho výkonu nemám špatnej pocit, na tom se dá stavět. Kdyby bylo trochu víc štěstí, mohlo to skončit remízou a nebyla by nezasloužená. Na druhý straně je smutný, že jsme se do týhle pozice jako klub dostali. A akutní průšvih je, že máme nula bodů a už se zase plácáme dole," napsal na klubový facebook po porážce 1:3 dlouholetý fanda FK Teplice Jan Beránek.

Podobně se vyjádřil i Filip Bačkovský: „Také mám smíšené pocity. Na to, jaký týmem máme, s jakým rozpočtem klub pracuje, se na to po dlouhé době dalo dívat. Slavia měla tři čtyři další tutovky, ale hráči dali do toho vše. Je škoda že z třiceti kol předvedem takových zápasů pět, což je málo. Když bych měl říct, kdo z teplických hráčů zaostavál, tak to byli to Hyčka a Laňka; všechny tři góly přes jeho stranou, hlavně ten třetí. Kdo mě svým výkonem zaujal, byl Mareček, ten byl opravdu vynikající. A David Černý zahrál nejlepší zápas v teplickým dresu. Když vyzdvihnu hráče Slavie, tak Schranz a hlavně Oscar byli famózní. Celkově atraktivita zápasů byla nadočekávání skvělá. Slavia, to je jinej svět, ale my jsme ostudu neudělali."

Další srdcař Vlastimil Kratochvíl je optimistou. „Nejsou body, co jsou potřeba, ale bez ostudy. Za chvilku to vyjde! Všichni čekali po dvou zápasech skóre tak 0:10. Vydržte kluci, makejte takhle dál!"

Ondřeje Oktábce zklamalo občerstvení. „Čekat ve frontě 20 minut, aby ti pak řekli že pivo došlo, je úplně nejvíc… Plantážníci!"