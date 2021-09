Teplice zatím doma hrály tři zápasy. Na ten první v nové sezoně, který se hrál na konci července, přišlo 7745 diváků. V polovině srpna vidělo zápas s Jabloncem 2220 nejvěrnějších.

„Skláři" prohráli šestý zápas ze sedmi a v tabulce jsou předposlední.

Co si tepličtí příznivci myslí o těsné porážce 1:2?

Jan Beránek: „Bolavá a smutná prohra, protože je fakt zbytečná. Pozitivum: herně jsme se vyrovnali i rozjetýmu Baníku. Negativum, který to všechno zase přebíjí: nedokážeme udržet to, čemu říká angličtina "momentum". Nedokázali jsme to po vedoucím gólu rozkouskovat a udržet se na koni, to rozhodlo."

Vlastimil Valter: „Obávám se, že pokud nepřijde impuls od nového trenéra, tak se blížíme sestupu…"

Michal Kuba: „První půlka velmi solidní, Krunert hodně nadstandardní výkon dopředu i dozadu. Druhá půlka se bohužel nepovedla. Po obdržené brance se zase sesypali. Mají to v hlavě a dokud si nebudou věřit, že dokážou porazit lepšího soupeře, tak ho neporazí…"