Jan Trousil: Očekávaný krok… No, snad nový trenér s tím něco udělá…

Jan Beránek: Já z Kučerovy éry nebyl taky nadšenej. Ale mančaft se herně přece jen posunul. Hlavní problém je síla (zdravýho) kádru, prostě hrajeme s půlkou týmu vytahanou z nižších soutěží a jednou další silnou jedenáctkou furt na marodce. Co čekáte, že se stane? Jestli přijde Jarošík, nebo třeba Hofťa, co se znenadání změní?

Michal Hanuš: Kučera měl skončit daleko dřív, takhle jsme jen ztráceli čas, kdy to mohl nástupce začít řešit…

Josef Herlitze: Jsem zvědav na toho kaskadéra, který to v Teplicích vezme…

Daniel Dolejší: Když Kučera přicházel, tak jsem si říkal, že může jen mile překvapit. Tak nepřekvapil.

Dalibor Adamec: Chce to tvrdé a nekompromisní vedení, které všemi prostředky vymáčkne z hráčů jejich maximum.

Pavel Havlíček: A teď bič na chlapce s pořádným trenérem.

Ladislav Beneš: Ryba smrdí od hlavy, vyměnit celé vedení!

Jiří Líska: Nic proti Jarošíkovi, ale s první ligou, krom blamáže ve Slovinsku, nemá žádné zkušenosti.

Daniel Borovski: Jediná možnost pro Teplice je Pavel Hoftych!

Miroslav Krupička: No to je dost, hned bych sáhnul do svých řad pro Frtalu. Klidne Ščasný.

Petr Dvořák: Teplice by nezachránil ani Mourinho.