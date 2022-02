Kovařík pracuje v teplickém fotbalovém klubu od roku 2007, vyprodaný stadion ve svém úřadu nikdy nezažil. Kdy bylo na Stínadlech skutečně vyprodáno? Naposledy na podzim 1999, kdy do lázeňského města dorazila Sparta Praha. „Skláři" 22. srpna vyhráli 4:2, hattrickem se zaskvěl Bílek. Od té doby vždy na pokladnách zbyly lístky. Dokonce i v současné době, kdy byla povolená kapacita na tisícovce. Až v sobotu přišel plný počet povolených fandů. „Ale bylo to těsné, poslední lístky byly prodané těsně před výkopem," usmívá se Kovařík.

Na příští domácí zápas, který Severočeši budou hrát 20. února s poslední Karvinou, pravděpodobně bude moct být v hledišti až necelých 9 tisíc fanoušků.

Národní sportovní agentura totiž ve čtvrtek vyjednala se zástupci ministerstva zdravotnictví a Národního institutu pro zvládání pandemie návrh, že by od 18. února bylo možné zaplnit sedícími fanoušky polovinu kapacity a 1. března by se limity zrušily úplně. Toto rozvolnění by měla brzy projednávat vláda.

Největším jarním šlágrem bude v Teplicích duel se Spartou. Plánovaný je na 9. dubna.