Divákům, a to nejen těm donácím, mohlo připadat, že jsou na týden starém zápase. Aktivnější domácí bušili do soupeře ve žlutých dresech s modrými trenýrkami, jen místo Zlína běhali po hřišti hráči Teplic. A také už během první půle prohrávali. A Severočeši? Ti byli v podobném útlumu jako doma proti Olomouci. Opět za poločas dostali tři branky. Nevídané! Skláři znovu nevěděli, jak bránit, dělali zbytečné chyby, z kterých rezultovaly góly v jejich síti.

„Vůbec jsme neměli odražené míče, střed pole ani kvalitu. Domácí naopak hýřili pohybem a nasazením. Chyběla mi herní kvalita od zkušených hráčů. Zárodky všech gólů se rodily uprostřed hřiště, střední záložníci nám prostě nedobírali hráče z volných prostorů. Už před naší obranou byly chyby, ne jen v ní. Kromě Řezníčka jsme dnes neměli ani zakončení. Ve druhé půli jsme to vzadu změnili na tříobrancový systém, ale dopadlo to špatně i tak,” bědoval nad zpackaným duelem kouč Teplic Stanislav Hejkal.

Jak se další nezdar jeho mužstva rodil?



V 17. minutě Smrž našel parádním centrem na vzdálenější tyči Qoseho, ten hlavou vrátil míč Lingrovi a karvinský útočník nemusel ani vyskočit. Balon pohodlně „trknul“ do brány – 1:0.



Jestliže se minulý týden přihlásil krásným gólem do ankety gól měsíce domácí Smrž, tak proti Teplicím jej napodobil Taiwo, který pět minut po první brance vymetl šibenici Grigarovy svatyně – 2:0.



Vývojem zaskočené Teplice se během první půle nedostaly k ničemu podstatnému a hlavně faulovaly. Snad jen v závěru poločasu, kdy to zkoušel rozběhnutý Řezníček. Pouze však vyprášil rukavice připraveného Bolka v karvinské bráně.



Domácí na to odpověděli dalším gólem. Taiwo našel Lingra, ten se ve vápně prosmýkl mezi statickou obranou Severočechů, a předložil míč jako na zlatém podnose Janečkovi, který míč uklidil zblízka za Grigara – 3:0.



Po poločase hrůzy udělal Hejkal hned dvě změny v sestavě, když do hry naskočili J. Mareš a Knapík a hned v 52. minutě měl Bolek práci po hlavičce Čmovše. Domácí však nepřestávali být nebezpeční, zvláště Taiwo na levé straně hřiště školil teplické beky z obratnosti. Jen díky Grigarovi hosté neinkasovali další branky.

Teplice navíc pro další ligový duel s Libercem přišly o záložníka Marečka, který viděl po druhé žluté kartě červenou, a o Jakuba Mareše, jenž od sudího Lercha dostal osmou žlutou kartu. Stát tedy bude dva zápasy. „Dopadlo to příšerně. Nejen že jsme prohráli, ještě jsme přišli o dva vykartované hráče,“ byl Hejkal po utkání naštvaný. “Musíme si vyhodnotit situaci a proti Liberci prostě vyhrát,” vzhlíží k dalšímu ligovému souboji.

MFK Karviná – FK Teplice 3:0 (3:0)

Branky: 17. Lingr, 22. Taiwo, 43. Janečka. Rozhodčí: Lerch – Blažej, Šimáček. ŽK: Ndefe, Ba Loua – Mareček, Čmovš, J. Mareš. ČK: 66. Mareček (T). Diváci: 2452.

Karviná: Bolek – Ndefe, Šindelář, Rundić, Jan Moravec – Smrž, Janečka (69. Bukata), Qose – Ba Loua (78. Vukadinović), Lingr (84. Kubala), Taiwo. Trenér: Jarábek.

Teplice:Grigar – Vondrášek, Shejbal, Čmovš, Hyčka – Trubač, Mareček, Kučera, P. Mareš (46. Knapík), Moulis (46. J. Mareš) – Jakub Řezníček (82. Ljevaković).Trenér: Hejkal.