Jarošík, pro kterého je teplické angažmá vůbec prvním ligovým v roli hlavního kouče, se před duelem se Slováckem snaží do teplického mužstva napumpovat především elán. „Je pozitivní. V naší situaci to potřebujeme. Bereme samozřejmě i konstruktivní kritiku, ale teď od nového trenéra cítíme, že nás chce psychicky zvednout. Ta výměna trenérů je pro nás impulsem,“ pochvaloval si záložník Daniel Trubač.

Spokojený byl i Jarošík. „Bavilo mě to, byla to hodinka v tempu. Počasí bylo dobrý, hřiště taky. Musíme dělat věci na tréninku dobře, pak to přenést do zápasu. Jen škoda, že hodně hráčů chybělo,“ povzdechl si ve středu. Několik hráčů totiž hrálo v úterý za třetiligové béčko, řada fotbalistů navíc léčí různá zranění. Ve čtvrtek už byla situace lepší.

„Vidíme na trenérovi, že je živej, že by klidně i hrál s náma,“ usmíval se Tomáš Vondrášek. „Třeba se zapojí, když nám poteče do bot. Ne, dělám si srandu, ale opravdu je to tak, že on je ikona českýho fotbalu, vždyť hrál v Chelsea, Celtiku,“ ocenil teplický obránce bohatou Jarošíkovu kariéru. „Má přirozený respekt. Trénoval ho i Mourinho, tak třeba něco z toho přenese i na nás.“

Sám 43letý kouč připouští, že ho to na hřiště stále táhne. „Když jsem fit, tak si rád s kluky zahraju. Třeba narážečky, báčko. Bylo by smutný jen stát na půlce a pískat do píšťaly. Ale budu muset být opatrnej, zvlášť na útočníky, máme skoro všechny zraněný,“ vykládal rozšafně po středečním drilu.

Ve čtvrtek se zaměřil na standarní situace, vše středu večer se totiž podíval na záznam posledního utkání „žlutomodrých“ s Olomoucí. „Ukazoval nám, jak líp bránit, povzbuzoval nás. Ty tréninky mají velký tempo. Já jsem za to rád, musíme pořádně potrénovat. Pod trenérem Kučerou to ale taky bylo hodně v tempu,“ tvrdil Trubač.

Tomáš Vondrášek prozradil, co Jarošík řekl týmu v kabině při svém nástupu. „On nám zdůrazňoval to, co říkal už novinářům – že chce, abysme byli hlavně tým. Okolo toho se to bude motat. Taky říkal, že nechce nikoho, kdo nebude makat, kdo by to šidil. To je správný přístup, souhlasím. Ale myslím si, že nikoho takovýho teď v kabině nemáme.“

Jiří Jarošík má zatím jen jeden problém – nepozná všechny hráče. „To si za pár dní sedne. Horší to ale bylo ve Slovinsku, když jsem tam přišel. Byla zima, každej měl kulicha a já se i po třech nedělích ptal, který je který. Tady kluky poznávám podle velikosti nebo účesu.“