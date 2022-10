„Efektivita v útoku byla skvělá. Kaňkou je jen ta jedna branka, co jsme dostali. Věděli jsme, že Pardubice jsou nechutný soupeř. Kluci věděli, o co hrají, že chtějí nelichotivou sérii zlomit. Máme teď dvakrát víc bodů, než jsme měli loni, paráda! Musíme být ale pořád pokorní,“ uvedl kouč Teplic Jiří Jarošík.

Pro dva a půl tisíce fanoušků bylo potěšením sledovat fotbalovou produkci Severočechů. Ti na svého neoblíbeného soka vtrhli s maximální vervou a v první půli se dočkali zasloužené odměny, a to celkem dvakrát. Po dvaceti minutách hry, které byly plně v režii domácích, sice Markovič vychytal Gninga, ale dorážející Vondrášek měl poměrnou snadnou úlohu – 1:0. Ve 41. minutě se zablýskalo znovu po akci z levé strany teplické ofenzivy; Shejbal si narazil míč, poté ho předložil jako laskominu Žákovi, který měl ještě snadnější úlohu než před dvaceti minutami Vondrášek – 2:0.

Zkraje druhé půle sice Pardubice poprvé vystrčily růžky, trkali ale na druhé straně Tepličané, konkrétně Kučera, který využil chybu hostů v rozehrávce a tváří v tvář Markovičovi byl suverénní. A to nebylo ze strany v pohodě hrajících Jarošíkových svěřenců vše; na 4:0 skóre navýšil Žák, když bezradnému brankáři Východočechů udělal hokejovou kličku; nažhavený forvard Teplic navíc po neuvěřitelně drzé příhře Tadeáše Vachouška uzavřel své galapředstavení dovršením hattricku.

„Spousta fanoušků Žáka moc nezná. Je pracovitý, oddaný, miluje fotbal, chce s prosadit i ve věku, kdy už není junior. Přišel s pokorou, naplňuje to. Hattrick je nadstandard, to ví sám, ale strašně mu to přeju!“ těšil Jarošíka Žákův hattrick.

FK Teplice - FK Pardubice 5:1 (2:0)

Branky: 41., 73. a 82. Žák, 21. Vondrášek, 59. Kučera - 90.+3 Hlavatý. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Klíma (video). ŽK: Žák - Tischler, Černý. Diváci: 2614.