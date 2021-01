"Skláři" nechtěli dlouho zahálet, vždyť už v pátek 15. ledna je čeká ostrý start proti Jablonci, který je v tabulce překvapivě druhý. Kučerovi ale kvůli karanténě chybělo pár hráčů, doma museli zůstat i někteří členové realizačního týmu. "Jak jsme zakončili rok se zraněnými hráči, tak jsme nový rok začali s pozitivními. Je to komplikace, protože příprava je krátká. Věřím, že pozitivní hráče nemoc nijak nepoznamená, bez problémů se po ní zapojí a budou k dispozici už pro začátek jarní části," byl trenér FK Teplice pozitivně naladěný.

Teplický ztráty? Univerzálního záložníka si z hostování stáhla Sparta Praha a brankáři Jakubu Divišovi skončila smlouva. Do Sparty se vrátil také útočník Matyáš Kozák, který kvůli zdravotním problémům na podzim téměř permanentně chyběl. "Pro tuto chvíli se Honza Fortelný vrátil do Sparty. Pokud by se v jejím kádru neprosadil, tak je stále možnost, že by se vrátil do našeho týmu, protože v této sezóně už nemůže nastoupit jinde než v Teplicích nebo ve Spartě. Jakubu Divišovi po podzimní části skončila smlouva, děkujeme mu za tři a půl roku v Teplicích i za to, jak zvládl poslední dvě utkání podzimu," sdělil klubový sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

V sobotu odpoledne na startu přípravy nechyběl ani Jakub Hora, o něhož už lotyšská Riga nestála. Náladový záložník patří "sklářům", jeho prioritou je ale další zahraniční angažmá. "Kuba má u nás platnou smlouvu, ale víme, že by rád pokračoval v zahraničí, proto jsme v kontaktu s jeho agenty a situace se intenzivně řeší," informoval Vachoušek.

A teď k novým tvářím. Místo Diviše Tepličtí získali ze Sparty Jana Čtvrtečku (22 let). V žákovských týmech působil v Bohemians Praha 1905, následně přestoupil do Sparty, ze které hostoval ve druhé lize ve Vlašimi a ve slovenském Ružomberku. Na Stínadlech by při dlouhodobém zranění gólmana Plachého měl doplnit duo Grigar - Němeček.

"Žlutomodří" získali na hostování z Plzně stopera Šimona Gabriela (19), syna známého bývalého reprezentanta Petra Gabriela. Vyrůstal na Spartě, na podzim si zahrál ligu v Mladé Boleslavi. "Trenér Kučera Šimona zná velmi dobře z reprezentace do dvaceti let, navíc jde o talentovaného hráče na pozici, kde potřebujeme posílit," poznamenal Vachoušek.

Teplice testují forvarda Martina Maceje (23), jenž odehrál dva ligové zápasy za Baník Ostrava. I jeho vedl Radim Kučera. "Hledáme útočníka, který bude jistit naši stálou dvojici Mareš - Řezníček a který by mohl jejich úlohu do budoucna převzít. Uvidíme, jak se bude Martin Macej jevit v krátké přípravě," glosoval Štěpán Vachoušek.

Severočeši už před svátky přivedli na Stínadla francouzského obránce Rubena Droehnleo, v merku mají ještě jednoho stopera, hovoří se o zkušeném Ondřeji Mazuchovi. "Věříme, že se vše podaří dotáhnout během následujících dnů a co nejdříve se k našemu týmu další nový hráč připojí," přidal Vachoušek, aniž by potvrdil, že jde právě o brněnského odchovance s reprezentačními zkušenostmi.

Jak vidí nové tváře trenér Radim Kučera?



Šimon Gabriel: Znám ho velmi dobře z reprezentace do dvaceti let, nyní působil v Mladé Boleslavi, kde moc šancí nedostal, v posledních zápasech to nejspíš bylo i tím, že nebyl jejím hráčem a hráli ti, kdo tam mají smlouvu. Prošel i dalšími mládežnickými reprezentacemi, byl v akademii Sparty a nyní je v Plzni. Má velmi dobré parametry a vidím v něm budoucnost, jeho kariéra je dobře rozjetá. Je to o tom, aby šanci chytil za pačesy a ukázal se v co nejlepší světle. Věřím, že tady odvede maximum.



Jan Čtvrtečka: Jan Plachý je momentálně zraněný, takže jsme chtěli doplnit brankáře. Honza Čtvrtečka dostane šanci, je to mladý perspektivní brankář. Působil ve Spartě, byl i v Rožumberku, takže má zkušenosti s dospělým fotbalem. Věřím, že vytvoří dobrou konkurenceschopnou trojici s Tomášem Grigarem a Luďkem Němečkem.



Martin Macej: Když jsem byl v Baníku, tak jsem si ho vytáhl z B týmu do áčka, podepsal v té době profesionální smlouvu a hostoval také ve Vítkovicích. Dříve se celkem potýkal se zraněními, ale nyní, co mám informace, tak se mu již vyhýbají. Je to typ útočníka, který nám může pomoct, má dobrou výšku a rychlost a uvidíme, jak bude vypadat a jestli bude mít na to v kádru zůstat.