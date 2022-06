Duel, do kterého Tepličtí i Ústečtí naskočili po pětidenní hrubé přípravě, se vinou nočního deště málem nehrál, nakonec byl z Dubí přeložený na teplickou umělou trávu, což trenér domácích Jiří Jarošík kvitoval. „Hráli jsme sice na umělce, ale byla to ta lepší varianta, než vůbec nehrát nebo riskovat zranění na podmáčeném terénu."

Velký favorit do utkání vletěl jako utržený vagón, během několika málo minut mohlo mužstvo kouče Dušana Tesaříka prohrávat o pět gólů, tolik tutovek si žlutomodří vytvořili. „Začátek kluci z nižších soutěží nezvládli v hlavě; neodvedli to, co měli. Druhá věc je, že zatím máme málo odtrénováno. Ukázalo se, že některým klukům ještě chybí zápasová kondice. V každém případě je ale nezatracuji, slíbil jsem jim, že s námi absolvují celou přípravu. Uvidíme, kam se za tu dobu posunou. Vím, že fotbalově to v nich je," hodnotil Tesařík premiéru několika nováčků v dresu Army.

Jedli jsme psy, karbanátky z nich byly perfektní, říká nejstarší kladenský mistr

Z řady zmiňovaných šancí se ujaly jen pokusy Čerepkaie, kterého Teplice zkouší z bratislavského Slovanu, a Žitného. Další příležitosti zůstaly nevyužity, navíc po změně stran Ústí alespoň v poli hru alespoň trošku vyrovnalo. První šanci si ale vytvořilo až minutu před koncem, kdy čisté teplické konto uhájil na brankové čáře stoper Dramé. „Hodně jsme trénovali, tak jsme udělali dvě sestavy, dali jsme šanci skoro všem hráčům. Víc se mi líbila první půle, kdy jsme byli častěji na balonu. Je důležité vyhrávat i takové zápasy," konstatoval Jarošík.

Jak již zaznělo, Teplice zkoušely několik hráčů, do sestavy zapracovaly i letní nováčky, se kterými se počítá, že se budou rvát o základ. „Dva dny s námi trénoval Ryan Adigo z německého Würzburger Kickers. Bude tu deset dní, pak se uvidí. Ve druhém poločasu ale byl lepší. Z nových hráčů se mi líbil Křišťan. Je vidět, že je to technický hráč, hraje po zemi, je pracovitý. Urbance to táhlo do středu, pravá záloha není úplně jeho pozice. Dramé ukázal potenciál, ale prověří ho až silnější týmy. Jeho plusem je čeština, kabina ho vzala perfektně," shrnul Jarošík.

K dispozici má nyní kolem třiceti hráčů, sám ale přiznává, že o podobě kádru do ligy má jiné představy. „Já doufám, že se kádr ještě změní. Pořád hledáme nové hráče."

FK Teplice - FK Ústí nad Labem 2:0 (2:0). Branky: 8. Čerepkai, 10. Žitný. Rozhodčí: Karrmann ml. - Davignon, Hrneček. Bez karet. Diváci: 350. Teplice; 1. poločas: Mucha - Hora, Chaloupek, Vondrášek - Urbanec, Jukl, Křišťan, Kodad - Žitný - Adigo, Čerepkai. 2. poločas: Němeček - Švanda, Dramé, Knapík, Elmaghrabi - Bulmaga, Emmer - Kodad, M. Vachoušek, Adigo - Ledecký (77. Čerepkai). FK Ústí: Němec (46. Plachý) – Čítek, Hudec, Tymoshenko, Uličný, Zaspal, Vorel, Čičovský, Mayerhofer, Cantin, A. Černý. Střídali: Bozhok, Jirák, Kaleniuk, Koča, Fischer, Suroviak.