Na své třicáté narozeniny ofenzivní eso Teplic Pavel Moulis určitě nezapomene. Ve středu dvěma góly pomohl „žlutomodrým" k postupu do semifinále domácího poháru. „Skláři" na Stínadlech porazili Mladou Boleslav 2:1. Hostům nepomohl ani kuriózní gól z penalty, při kterém se míč odrazil od drnu přímo pod břevno.

Teplice v poháru vyřadily Mladou Boleslav a jsou v semifinále. | Foto: Deník/František Bílek

Čtvrtfinálový duel rozhodně nebyl nezajímavý. Středočeši sice měli v úvodu utkání územní převahu, Tepličtí ale byli mnohem nebezpečnější. V 9. minutě vykopával Takács z brankové čáry střelu Žitného a o pět minut později už hosté kapitulovali. To kapitán domácích Moulis napálil levačkou do sítě míč, který mu do vápna parádně naservíroval zleva Droenhlé.